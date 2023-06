Neun Treffer zum Saisonende! Seeboden gewinnt Torfestival gegen Virgen

Details Montag, 12. Juni 2023 13:53

Auch im Westen Kärntens und in Osttirol ging an diesem Wochenende die Saison zu Ende. In der 1. Klasse A stand schon vor dieser letzten Runde fest, dass der FC Lurnfeld den Meistertitel holt und der FC Mölltal absteigen wird. Dazwischen wollten die Teams auch noch alles geben, um die Saison möglichst erfolgreich abzuschließen. So auch der SV Seeboden am Millstättersee, der sich am Samstag im Match gegen die SG Virgental/TSU Virgen durchsetzte und sich den dritten Rang absicherte. In dem Match fielen ganze neun Tore.

Drei-Tore-Führung für Seeboden

In der vorherigen Saison ist der SV Seeboden aus der Unterliga West abgestiegen, daher wollte man in dieser Spielzeit in der 1. Klasse A trotz vieler Abgänge versuchen, eine möglichst gute Platzierung zu erreichen. Dies schafften sie auch, im letzten Match ging es nur noch drum, den dritten Platz in der Tabelle abzusichern. Mit dieser Ambition startete der SV Seeboden auch ins Match und Kristian Rozman netzte gleich in der zehnten Spielminute. Die Virgener hatten aber gleich die passende Antwort durch den Ausgleichstreffer von Michael Berger parat. Seeboden ging zwölf Minuten später dann wieder durch Leo Traschitzker in Führung. Vor der Pause erhöhten noch Kristian Rozman und Jan Tscheru auf 1:4, was zugleich auch der Halbzeitstand war.

Virgen kommt ran, Seeboden macht den Sack zu

Aus den Kabinen kamen die Gastgeber besser. Ihnen gelang es nämlich, zehn Minuten nach Wiederanpfiff binnen zwei Minuten durch zwei Treffer wieder an die Gäste ranzukommen. Mario Berger und Dominik Stadler hießen die Torschützen in der 55. und 57. Minute. Doch Seeboden war wenig beeindruckt von dieser Kampfansage der Osttiroler, sie schlugen in Form von Florian Hackl zurück. Den Schlusspunkt in der Partie setzte auch wieder Florian Hackl, mit seinem Treffer zum 3:6 in der 90. Spielminute. Die drei Punkte aus dem Virgental gehörten an diesem Samstag also dem SV Seeboden.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden:

„Der Sieg war auf dem kleinen Platz in Prägraten verdient und auch in der Höhe in Ordnung. Auch die Saisonleistung der Jungs war wirklich gut. Natürlich war es in dieser Saison sehr schwer für uns, in der Klasse Fuß zu fassen, da wir fast eine neue Mannschaft aufbauen mussten. Dennoch schafften wir es, vorne mitzuspielen und konnten vor allem im Frühjahr eine Heimstärke aufweisen. In zwei oder drei Jahren wollen wir dann wieder den Aufstieg in die Unterliga anstreben, mit einer Mannschaft aus jungen und vor allem heimischen Spielern. Mit 140 Kindern im Nachwuchs sind wir da ja sehr gut bestückt.“

Mit 56 Punkten aus den 26 Spielen schließt der SV Seeboden die Saison also auf dem dritten Platz ab. Für die SG Virgental reichte es mit 25 Zählern nur für Rang elf.

