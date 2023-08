Topspiel zum Auftakt! Oberlienz über Sillian erfolgreich

Details Sonntag, 30. Juli 2023 20:00

Die Fußballsaison geht wieder los! In ganz Kärnten und Osttirol rollen in den verschiedenen Klassen nun wieder die Bälle. So auch in der 1. Klasse A, wo gleich ein Topspiel in der ersten Runde am Spielplan stand. Der Viertplatzierte aus der letzten Saison, die Sportunion Oberlienz, traf auf den Zweiten vom letzten Jahr, dem FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels – gleichzeitig auch ein Osttirol-Derby, das im Endeffekt Oberlienz für sich entschied.

Sillian mit dem besseren Start

Gut 300 Zuseher entschieden sich an diesem Samstag, das Match der beiden Titelaspiranten anzusehen. Besser ins Spiel kamen die Gäste aus Sillian, welche in der 13. Minute das 0:1 durch einen Strafstoß von Gabriel Mayr erzielten. Oberlienz konnte eine Viertelstunde später zurückschlagen, als Lukas Wibmer das Match wieder ausglich. Es ging mit einem 1:1 zur Halbzeit in die Kabinen.

Oberlienz dreht in Hälfte zwei auf

Der zweite Durchgang gehörte dann größtenteils den Gastgebern. Sie kamen gut aus der Kabine und erzielten durch Mario Steiner den Führungstreffer. Zwar gelang Denis Kerrniqi durch einen Freistoßtreffer der Ausgleich, doch lange stand dieses 2:2 nicht auf der Anzeigetafel. Elias Ebner brachte sein Heimteam in der 60. Spielminute wieder in Führung. In der Schlussphase erzielte dann noch Julian Gomig einen Doppelpack (91., 93.) und entschied so das Spiel zugunsten der Oberlienzer, die sich die ersten drei Zähler in dieser Saison holen können.

Klaus Gomig, Trainer Oberlienz:

„Aufgrund der zweiten Hälfte meiner Mannschaft, ist der Sieg heute im Derby verdient. Zwar war zu Beginn Sillian klar besser, sie nutzten aber ihre Chancen nicht. Der zweite Durchgang war dann ganz klar unserer. Bis auf ein paar Eckbälle kam nicht mehr viel von Sillian. Wir wollten den Sieg mehr und waren dementsprechend auch bissiger. Das Ergebnis geht so in Ordnung.“

Nächste Woche wartet dann der nächste Prüfstein auf Oberlienz. In einem Auswärtsspiel wartet nämlich der Absteiger aus der Unterliga, der SV Penk auf die Osttiroler. Der Gegner vom FC Sillian heißt am kommenden Samstag Irschen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei