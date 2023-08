Zehn Treffer im Cupduell! Torreigen zwischen Seeboden und Radenthein

Details Mittwoch, 02. August 2023 22:23

Der KFV-Cup beherbergt immer wieder viele interessante Duelle. Ab und zu treffen Teams aus einer gleichen Liga aufeinander und manchmal auch Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen. Am Mittwochabend stand das Match zwischen den SV Seeboden am Millstättersee und der WSG VAO Radenthein am Programm. Der Favorit setzte sich schlussendlich in dieser Partie, in der ganze zehn Treffer fielen, durch.

Petric-Hattrick und Zukic-Doppelpack

Mit Seeboden und Radenthein trafen am Mittwochabend zwei Teams vom Millstättersee im KFV-Cup aufeinander. Die Mannschaft vom östlichen Ufer war dabei zu favorisieren, da sie eine Klasse höher spielt. Diese startete auch besser ins Match und ging in Minute 16 durch Gaber Petric in Führung. Seeboden brauchte aber nicht lange um auszugleichen, der neuverpflichtete Seid Zukic traf vom Elferpunkt zum Ausgleich. Dann war es wieder Gaber Petric, der den Unterschied machte. Mit seinen beiden Treffern (38. und 42.) brachte er Radenthein in Front. Erneut war es dann ein Strafstoß, der Seeboden einen Treffer bescherte. Halbzeitstand: 2:3!

Entscheidung fällt binnen fünf Minuten

Den Schwung, der in der ersten Hälfte schon zu spüren war, verlor die Begegnung auch nach Wiederanpfiff nicht. Jan-Erik Tscheru brachte in Minute 49 wieder Spannung mit seinem Ausgleichstreffer rein. Doch Radenthein hatte was dagegen und nahm jegliche Spannung aus dem Spiel, als in den Minuten 59, 61 und 64 Max Unterwandling, Gaber Petric und Miljan Urosevic eine Drei-Tore-Führung für ihr Gastteam herstellten. Seeboden hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen, in der Schlussphase fiel dann auch noch der siebente Gegentreffer durch Markus Gruber. Radenthein setzt sich am Ende also doch klar gegen den SV Seeboden durch.

Der nächste Gegner der WSG Radenthein im Cup ist bis dato noch unbekannt ist. Was aber sehr wohl bekannt ist, ist, dass der nächste Gegner in der Unterliga West am kommenden Wochenende Admira Villach heißen wird. Seeboden spielt in der 1. Klasse A am Samstag gegen die SG Virgental.

