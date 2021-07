Rennweg will ins gesicherte Mittelfeld

Details Freitag, 09. Juli 2021 17:21

Den Unterhausvereinen steht schon bald die neue Saison ins Haus. Bei den meisten Klubs laufen die Vorbereitungen daher bereits auf Hochtouren. Keine Ausnahme bildet dabei der FC Rennweg. Die Oberkärntner blicken auf eine ausbaufähige Saison zurück und beendeten die 1. Klasse B auf Rang 12. Da geht noch ein bisschen was und demgemäß sieht die Zielsetzung für die nächste Spielzeit aus. Personell gibt es ein paar interessante Änderungen.

Derzeit herrschen sogar am hoch gelegenen Rennweger Sportplatz tropische Temperaturen, Trainer Manfred Salentinig braucht seine Burschen erst gar nicht ins Schwitzen zu bringen. Zudem nimmt auch Rennweg am “Oberkärntner Cup” teil, kommt so bis Saisonbeginn inklusive KFV-Cup (in Rothenthurn) auf sechs Spiele gegen regionale Gegner.





”Lästiges” Testen

Durch die derzeit gültigen Bedingungen für den Breitensport fällt auch in Rennweg eine bisher nicht gekannte Bürokratie an. Tests müssen von den Spielern eingefordert und kontrolliert werden. “Das ist schon alles ein bisschen mühsam”, erzählt Obmann Oliver Griesser, “aber natürlich sind wir zufrieden, dass es überhaupt wieder angelaufen ist.”

Suvad Grabus kehrt nach Kärnten zurück

Am Personalsektor gab es ein wenig Bewegung. Max Kohlmaier geht zu Gmünd, will sich in der Kärntner Liga behaupten, dafür kam vom Kooperationsverein mit Sascha Thaler ein junger, aufstrebender Keeper an den Katschberg. Bernd Koch hängt seine Boots an den Nagel. Mit Suvad Grabus (BIH) kommt ein ehemaliger Profi neu zum Team. Der Bosnier spielte in Slowenien und Bosnien, hat sogar drei UEFA-Quali-Spiele in den Beinen. Der neue Innenverteidiger war bereits 2014/15 für eine Saison in Kärnten (SG Steinfeld).

Zielsetzung: Gesichertes Mittelfeld

Zwei Ziele ruft Griesser für die nächste Saison aus: Einerseits soll der Tabellenplatz möglichst einstellig sein und andererseits wird ein besonderer Fokus auf die Derbys gegen Malta gelegt. In Rennweg ärgert man sich ein bisschen, weil in beiden Corona-Spielzeiten das Derby jeweils in Malta stattfand und die Auslosung für den Herbst ergab wiederum ein Auswärtsderby.

Mehr als nur ein Trost bietet da der Überraschungserfolg beim jüngst abgehaltenen Kinderschnuppertraining. Griesser meldet 29 teilnehmende Kinder, war selbst überrascht vom Erfolg: “Alle, auch die Kleinsten sind wieder ganz scharf auf Fußball”, frohlockt der Funktionär.