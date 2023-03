Die DSG Ledenitzen will sich heuer etablieren

Details Samstag, 04. März 2023 21:14

Den bitteren Gang um eine Klasse tiefer hieß es im vergangenen Sommer bei der DSG Ledenitzen und so startete man in die neue Saison nach einem großen Umbruch innerhalb der Mannschaft mitsamt neuem Trainer an Bord in der 1. Klasse B. Trotz starker Verjüngung und zahlreicher Personalrochaden erreichte man den soliden siebenten Platz nach der Hinrunde. Im Interview gewährt uns Trainer Michael Krenn einen Einblick über die Saison.

Die Mannschaft konsolidieren und entwickeln

Nach dem Abstieg aus der Unterliga verliesen zahlreiche Spieler den Verein und für die Führungsriege des Vereins hieß es ein hartes Stück Arbeit um trotz des Umbruchs eine schlagkräftige Truppe mit Perspektive auf die Beine zu stellen. Das man in der vergangenen Saison zudem eine 1b-Mannschaft stellte, dürfte dabei wohl geholfen haben, da man hier auf einige Spieler zurückgreifen konnte. Zusätzlich musste man zuerst allerdings einen neuen starken Mann auf dem Trainerstuhl positionieren, welcher die Mannschaft durch die Saison führen würde. Mit Michael Krenn hat man hier auch einen erfahrenen Mann gefunden. „Für uns hieß es die Mannschaft in der 1. Klasse B zu konsolidieren und so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, erzählt uns der Coach. „Mit Platz sieben und 20 Punkten aus 15 Spielen ist man im Großen und Ganzen zufrieden. Einige Spiele wurden knapp verloren, dass ist war bitter“, fuhr dieser fort.

Weitere Zugänge für den Blick nach oben

Das Ziel für heuer ist sich noch um ein bis zwei Plätze zu verbessern und die Mannschaft sich einspielen zu lassen. Für die nächsten Jahre blickt man aber wieder auf die vorderen Plätze, um vielleicht auch bald wieder dort zu sein, wo man schon vor dieser Saison war. Um den Zielen einen Schritt näher zu kommen hat man sich auch im Winter verstärkt. Mit Marlon Winter, einem 18-jährigen Villacher, welcher zuletzt in Deutschland gespielt hat, holt man ein junges Talent ins Boot. Weiters an Bord kamen Semir Majetic und Drazan Vukajlovic (beide Arnoldstein). Dafür verliesen Stephan Cramaro (Landskron) und Belmin Dzafic (Ausland) den Verein.

Trainingslager und Derbyvorbereitung

Mitte März fahren die Mannen von Trainer Krenn mit dem Trainer für ein viertägiges Trainingslager nach Porec. Dort will man nochmal alle Sinne schärfen und sich auf die kommenden Spiele vorbereiten. Gleich heiß losgehen tut es bei der DSG Ledenitzen ja mit dem Heimspiel und Derby gegen die Mannschaft aus Faakersee. Dort will man dem Gemeinderivalen im Titelkampf natürlich nichts schenken und man kann ein spannendes Spiel erwarten, bevor es in die restliche Frühjahrsrunde geht.

