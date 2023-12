Bad Kleinkirchheim hinkt den Erwartungen etwas hinterher

Details Montag, 18. Dezember 2023 08:35

Beim FC Bad Kleinkirchheim liegt man in der Meistershaft der 1. Klasse B nicht im gewünschten Soll, was aber mehrere Gründe als nur schlechte Leistungen hat. So musste man bereits nach wenigen Runden einen neuen Trainer finden, hatte im Herbst einige Ausfälle wegen Verletzungen und auch im Abschluss nicht das notwendige Quäntchen Glück um mal als Sieger vom Platz zu gehen.

Herbstrückschau

Sieht man sich die Tabellensituation an, könnte einem angst und bange werden. Mit nur 14 Punkten aus 15 Spielen rangiert man über den Winter auf Platz 12 von 14 Gruppenteilnehmer. Zum gefährlichen Abstiegsplatz sind es aber zwölf Punkte, denn Stockenboi holte nur zwei Remis im Herbst. Im Skiort erkämpfte man sich in der Herbstrunde vier Siege und noch zwei Remis für die finalen 14 Punkte am Konto. Bei einem Torverhältnis von 26:42 ortet man natürlich Ausbaufähigkeit in der Defensive, denn gegen Egg, Arnoldstein und Faakersee gab es gleich drei Spiele wo man min. sechs Gegentore erhielt. In der Offensive war man in 13 Spielen erfolgreich, hier dürfte also nur noch das letzte Fünkchen an Entschlossenheit oder Kaltschnäuzigkeit fehlen um auch mal mehr Tore als der Kontrahent zu erzielen.



Nichts mit dem Abstieg zu tun haben

„Ziel war eigentlich ein Platz im Mittefeld. Ich bin aber sehr kurzfristig zur Mannschaft gekommen und nun liegt das Ziel, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben möchten“, erzählt uns Trainer Murat Güngördü, welcher erst Ende August die Leitung übernommen hat und so kaum Zeit hatte sich mit der Mannschaft vorzubereiten. „Zudem hatten wir beim ein oder anderen Spiel etwas Pech, sonst wäre der ein oder andere Punkt mehr am Konto. Das Spiel gegen Maria Gail kann man auch hervorheben, denn wir waren bereits 4:0 im Rückstand und haben uns auf 4:3 ran gekämpft. Zwar nichts Zählbares, aber das hat gezeigt, dass die Mannschaft Wille und Qualität hat“, ergänzt Güngördü. Auf diese Qualitäten will man in Bad Kleinkirchheim aufbauen und so im Frühjahr den Abstand zu den hinteren Plätzen vergrößern.



Lange Vorbereitung und Kaderplanung

„Am Kader wird sich vielleicht was ändern, das müssen wir aber erst sehen was möglich ist. Wir werden keinen Transfer aus Angst machen, sondern abwägen ob der Spieler uns helfen kann und in die Mannschaft passt, sonst macht es keinen Sinn“, klärt und der Trainer auf. Die Vorbereitung wird lang, denn man beginnt bereits Mitte Januar mit den ersten Einheiten und spielt die erste Frühjahrsrunde am Wochenende nach den Ostern, was einem Zeitraum von etwa 3 Monaten gleichkommt. Zu Beginn geht es für Kleinkirchheim gleich Knüppeldick los, denn in den ersten vier Spielen warten mit Egg, Ledenitzen, Maria Gail und Arnoldstein alles Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

