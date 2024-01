Ledenitzen liegt im Soll, hat aber Luft nach oben

Details Freitag, 05. Januar 2024 08:00

Für die DSG Ledenitzen ging es im heurigen Cup-Jahr bis in das Viertelfinale, wo man erst gegen den SV Grafenstein das nachsehen hatte. Auf dem Weg dorthin schaltete man unter anderem den Nachbar SV St. Jakob/Ros., Kärntnerliga, und den SC Launsdorf, Unterliga Ost, aus. In der Meisterschaft der 1. Klasse B lief es Anfangs nicht so erfolgreich, aber ab etwa Mitte der Herbstsaison konnte man sich doch noch in eine Serie spielen und die Herbstmeisterschaft mit sechs ungeschlagenen Spielen beenden.

Verletzte und Urlauber sorgen für Inkonstanz

„Der Herbst war eigentlich recht gut. Zu Beginn der Meisterschaft hatten wir Probleme, weil es immer wieder Verletzte und Urlauber bei den Spielen gab, aber gegen Ende, als alle da waren gab es noch eine Serie mit sechs Spielen ohne Niederlage. Zudem sind wir im Cup sehr weit gekommen als 1. Klasse Verein. Hier war der Sieg im Derby gegen den Kärntnerligaverein SV St. Jakob/Ros. Sicherlich das Highlight“, resümiert Trainer Michael Krenn. Vor Saisonbeginn gab es als Zielsetzung einen Platz in der oberen Tabellenhälfte, sowie ein weites kommen im KFV-Cup. Diese Zielsetzung hält man nach dem Herbst ein, denn nach 15 Spielen mit sechs Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen überwintert man auf dem 7. Platz in der 1. Klasse B. Zusätzlich verbucht man mit einem Torverhältnis von 35:26 eine positive Differenz von +9 Toren.



Junge Mannschaft für die Zukunft aufbauen

„Wir spielen teilweiße mit sechs Spielern die 18 Jahre oder jünger sind im Kader. Das ist für den Verein und dessen Zukunft sehr wichtig. Marlon Winter, einer dieser jungen Spieler wird uns im Winter Richtung ATUS Velden verlassen, aber es wird dafür ein anderer junger Spieler die Chance bekommen sich zu beweisen. Der Rest vom Kader wird unverändert bleiben“, erzählt uns Krenn die personelle Situation in Ledenitzen. Los geht es für die Mannschaft am 22. Januar mit dem Training. In der Zwischenzeit gibt es für jeden Spieler ein Trainingsprogramm auf selbstständiger Basis zu absolvieren, damit zum Start alle auf dem gleichen Level sind. Als Abschluss erfolgt Ende März, nur zwei Wochen für Meisterschaftsstart, ein Trainingslager in Medulin, Kroatien. Am Ende will man noch den einen oder anderen Platz gut machen, denn auf den 3. Platz sind es nur vier Punkte. Das Ziel obere Tabellenhälfte bleibt aber unverändert und das Ziel für den KFV-Cup wurde bereits erfüllt, auch wenn man hier im Frühjahr nicht mehr teilnimmt.