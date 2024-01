Die SG ASKÖ Schiefling/SV St. Egyden will das Frühjahr für die nächste Saison nutzen

Details Freitag, 12. Januar 2024 08:00

Die SG ASKÖ Schiefling/SV St. Egyden hatte in der 1. Klasse B für diese Saison eigentlich viel vor, landete nach dem Herbst aber nur auf dem ernüchternden 9. Tabellenrang. Für Trainer Adnan Kraic zwar kein Grund die Flinte ins Korn zu werfen, aber der Fokus liegt nun auf die Weiterentwicklung der Mannschaft für die nächsten Jahre.

Wacklige Defensive und hergeschenkte Punkte

Aus den bestrittenen 15 Spielen holte die Spielgemeinschaft mit je fünf Siegen, Remis und Niederlagen 20 Punkte und belegt damit Platz 9. Zu Buche steht zudem ein Torverhältnis von 24:26. „Ziel war eigentlich ein Platz unter den Top 4, aber davon waren wir im Herbst weit entfernt“, resümiert Trainer Karic. „Im 2. Spiel gegen Faakersee haben wir mit Patrick Sitter einen extrem wichtigen Spieler verletzungsbedingt verloren. Er ist für die Defensive ein Stabilisator und Arbeiter, dass hat uns in dem ein oder anderen Spiel leider gefehlt. Wir haben sicherlich die Qualität vorne dabei zu sein, aber wir haben manchmal auch zu brav gespielt und Punkte unnötig nach Führungen verschenkt“, erzählt uns der Hauptübungsleiter.



Blick auf nächste Saison

„Im Winter kommt mit Patrick Salzmann ein routinierter Innenverteidiger vom SV Oberglan und mit Dino Bilajbegovic vom SV Ludmannsdorf kommt zudem ein Spieler für das offensive Mittelfeld. Es gibt noch Gespräche mit 1-2 weiteren Spielern, aber da muss man erst sehen was dabei rauskommt. Sollte sich da noch was ergeben, wird uns wohl auch jemand verlassen, sonst bleibt es wie es ist“, teilt uns Trainer Karic die Personalsituation mit. Auf die beiden Kooperationsspieler wird man im Frühjahr wohl nicht mehr zurückgreifen, denn hier sind die Einsätze zu ungewiss, weil man nicht weiß, was beim jeweiligen Stammverein passiert. Zudem kommt mit Patrick Sitter auch der verletzte Spieler wieder fit retour und soll die nötige Stabilität bringen. „Das Ziel bleibt zwar weiterhin Top 4, denn auf den 4. Platz sind es nur vier Punkte, aber uns ist es wichtig, dass wir im Frühjahr guten Fußball zeigen und eventuell noch die ein oder andere Schwachstelle ausmerzen bzw. feststellen wo man im Sommer gegebenenfalls nachrüsten muss“, blickt der Coach in die Zukunft. Die Vorbereitung startet für die Mannen der Spielgemeinschaft am 24.1. mit dem ersten Training. Auf ein Trainingslager wird verzichtet und so bleibt man in heimischen Gefilden. „Ein Trainingslager haben wir uns diesmal nicht verdient“, sagt uns Karic zum Ende mit einem Schmunzeln.