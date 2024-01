Faakersee stapelt tief, schielt aber auf die Meisterschaft

1. Klasse B

Details Freitag, 19. Januar 2024 08:00

Für den FC Faakersee konnte es im Herbst wohl kaum noch besser laufen, denn nach 15 Runden steht man ungeschlagen auf dem 1. Platz in der 1. Klasse B und ist dem Aufstieg damit wohl so nahe wie selten zuvor in den letzten Jahren. Geplant, geschweige den vorgegeben, war diese Platzierung nicht, da man mit der jungen Mannschaft das obere Drittel anpeilte.

Beste Defensive bringt Topplatzierung

Aus den vergangenen 15 Spielen holte man zehn Siege und fünf Remis. Damit erbeutete man 35 Punkte, woraus der Herbstmeistertitel und Winterkönig resultierte. Mit einem Torverhältnis von 42:12 hat man zudem die beste Tordifferenz der Liga mit +30. Hervorzuheben ist dabei mit 12 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive innerhalb der 1. Klasse B (nächstbeste Defensive ist die vom ATUS Nötsch mit 19 Gegentoren). Lediglich der SV Maria Gail ist mit 52 Toren in der Offensive gefährlicher als der FC Faakersee. „Wir sind mehr als zufrieden mit dem Herbst, denn angepeilt war mit dieser jungen Mannschaft ein Platz unter den Top 5 und den haben wir absolut erreicht“, resümiert Trainer Robert Samonig. Als Grund für diese Leistungsexplosion innerhalb der Mannschaft gibt man uns die Chemie innerhalb vom Verein an. „Von der Mannschaft, über das Trainerteam bis in den Vorstand halten alle zusammen und harmonieren. Deswegen gibt jeder alles und daraus resultiert eben diese Platzierung“, erklärt uns der Coach.



Mit Trainingslager in die Vorbereitung

Zum ersten Mal im heurigen Jahr ruft der Trainer seine Mannschaft am 22.1. zusammen. Danach folgt ein straffes Programm um die Mannschaft bestmöglich auf das Frühjahr vorzubereiten. In den Semesterferien geht es zudem in ein Trainingslager nach Medulin, Kroatien, worauf sich schon viele im Verein freuen. Auch im Kader wird sich was beim Tabellenführer tun. Ein junger Tormann wird auf Wunsch vom Trainer zum Team stoßen. Namen will man aber noch keine nennen, solange der Transfer noch nicht vollzogen wurde. Ansonsten wurden uns keine Veränderungen bekannt gegeben. „Wir würden natürlich zum Schluss auch gerne in der Tabelle ganz oben stehen, aber jetzt zählt in erster Linie einmal nur unsere gute Vorbereitung für die Frühjahrsaison. Hoffentlich können alle Spieler fit und ohne Verletzungen starten“, sagt uns Trainer Samonig zum Ende.