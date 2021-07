Rothenthurn startet gleich mit einem hohen Derbysieg gegen Feffernitz in die Saison

Details Montag, 26. Juli 2021 09:09

In der ersten Runde der 1. Klasse B kam es gleich zum Starkstromderby zwischen dem SV Rothenthurn und Rapid Feffernitz. Die Gäste mussten aber stark ersatzgeschwächt anreisen und es wurden sogar Spieler reaktiviert, die noch gar kein Training in den Beinen hatten. So gesehen war es eine logische Folge, dass man gegen den Titelkandidaten am Ende auf verlorenem Posten stand.

Defensive Gäste

Feffernitz verlegte sein Spiel gegen den Favoriten auf Konter und versuchte es aus einer gesicherten Defensive heraus. Das gelang auch ganz gut und man konnte Rothenthurn lange Zeit auf Distanz halten. Aus zwei Standards heraus hätte Feffernitz auch durchaus in Führung gehen können, und wer weiß, wie die Partie dann gelaufen wäre. Als alle bereits mit einem 0:0 zur Pause rechneten, schlugen die Hausherren aber doch noch zu. In Minute 45 nickte Denis Kujundzic zum umjubelten 1:0 ein. Aus Sicht der Rothenthurner natürlich zu einem idealen Zeitpunkt.

Schnelle Entscheidung

Durch den Rückstand war Feffernitz dazu gezwungen, etwas aufzumachen. Das ging aber nicht lange gut und in der 54. Minute versenkte Thomas Klingbacher einen Freistoß aus gut 22 Metern maßgenau im Gehäuse. Mit dem 2:0 im Rücken tat sich Rothenthurn jetzt viel leichter und als Kujundzic in der 60. Minute einen Handelfer zum 3:0 verwertete, war die Messe in Rothenthurn auch schon gelesen. In der 74. Minute erhöhte Sandro Schwager per Kopf auf 4:0, ehe Fabio Daxer in der 82. Minute nach schöner Einzelleistung aus spitzem Winkel den Endstand von 5:0 herstellte.



Marjan Florjancic, Trainer des SV Rothenthurn: "Wir waren 90 Minuten lang die bessere Mannschaft, hatten aber in der ersten Halbzeit nicht viele Möglichkeiten. Mit dem 1:0 ging es dann leichter und der Sieg war am Ende sicher hochverdient."



Manuel Prettenthaler, Trainer Rapid Feffernitz: "Mir fehlten heute einfach zu viele Stammspieler, das konnten wir nicht kompensieren. In der ersten Halbzeit hat unser Defensivkonzept noch gut funktioniert, dann war aber nichts mehr zu holen."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Ott, Schwager bzw. Keiner