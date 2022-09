Tabellenschlusslicht schreibt an! Arriach holt gegen Ledenitzen die ersten drei Punkte

Details Sonntag, 04. September 2022 21:30

Für den SC Arriach startete die Saison in der 1. Klasse B katastrophal. Nach sechs gespielten Runden waren die Luftkurort-Kicker mit null Punkten am Ende der Tabelle zu finden. Doch in der siebten Runde wendete sich das Blatt: Gegen die DSG Ledenitzen konnten die Arriacher erstmals in dieser Spielzeit punkten und einen Heimsieg einfahren. Nach dem 4:2 verlassen die Gastgeber das Tabellenende, neues Schlusslicht ist nun der SV Malta.

Sonntagnachmittag, 15 Uhr, schönes Wetter. Alles war angerichtet für ein wahres Fußballfest in Arriach. Die Heimischen verzeichneten am kleinen Platz auch gleich einen Traumstart: Nach neuen Minuten war es Niklas Stinnig, welcher seine Mannen die Führung bescherte. Er stand nach einem Eckball mutterseelenallein und köpfte überlegen ein. Doch knapp vor der Halbzeit schlug Ledenitzen zurück: Denis Gavran erzielte in der 45. Minute das 1:1. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Individuelle Fehler machten den Unterschied

In Halbzeit zwei erwischte wieder die Heimmannschaft den besseren Start. Dejan Trifkovic konnte eine Unachtsamkeit in der Ledenitzner Hintermannschaft nutzen und brachte somit Arriach wieder in Führung. Ledenitzen drückte aber neuerdings auf den Ausgleich, ihre Anstrengungen wurden später auch belohnt, Michael Eisendle glich in Minute 79 zum zweiten Mal an diesem Spätsommernachmittag aus. An diesem Spieltag hat sich aber bei Ledenitzen der Fehlerteufel eingeschlichen, Arriach erzielte in den letzten zehn Minuten noch zwei Tore nach Eigenfehlern der Gäste und gewann mit 4:2. Suvad Grabus und Niklas Stinnig sorgten dafür, dass Arriach zum ersten Mal in dieser Saison punkten konnten und das gleich mit vollen drei Zählern. Damit überreicht man die rote Laterne den Kickern des SV Malta, welche diese Woche ihr Match mit 1:2 verloren haben.

Michael Krenn, Trainer DSG Ledenitzen:

„Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Gegen den punktelosen Letzten geht man oft mit der falschen Einstellung ins Spiel. Ich versuchte, meinen Männern auch einzureden, diese Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Als Absteiger aus einer höheren Liga ist es nie einfach, außerdem haben wir auch unseren Topstürmer der vergangenen Saison verloren. Alle vier Tore entstanden aus individuellen Fehlern meiner Mannschaft, dass darf einfach nicht passieren. Ich bin maßlos enttäuscht, aber aus solchen Partien müssen wir lernen. Wir werden diese Saison sicher noch viele Punkte machen, unser Ziel ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld.“

Man darf gespannt sein, ob Arriach den Schwung dieser Partie ins nächste Wochenende mitnehmen kann. Das Kellerduell gegen den SV Malta wird ein ganz wichtiges Spiel für die Mittelkärntner. Ledenitzen hingegen wird versuchen, den Fehlerteufel in der Mannschaft zu vertreiben. Nächste Woche wartet zu Hause der SV Stockenboi.