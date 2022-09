Tabellenführung! Rothenthurn nutzt Patzer von Maria Gail aus und schießt sich an die Spitze

Details Montag, 12. September 2022 12:39

Die 8. Runde der ersten 1. Klasse B hatte wieder einiges in sich. Nach einem Spielabbruch, einen Kellerduell und einer Überraschung am Samstag, ging es am Sonntagvormittag um nicht mehr als die Tabellenführung. Nachdem der bisher ungeschlagene SV Maria Gail in Arnoldstein mit 0:1 als Verlierer vom Platz ging, hatte der Sportverein Rothenthurn gegen die SG ASKÖ Gmünd/FC Lendorf 1b die Chance, die Villacher im Ranking zu überholen, was auch gelang. Schlussendlich war es eine klare Angelegenheit für den neuen Tabellenführer der 1. Klasse B.

Früh eine klare Sache für Rothenthurn

Voller Motivation in Hinblick auf die Übernahme der Tabellenspitze gingen die Gastgeber auch in diese Partie. Früh konnten sie diesen mitgebrachten Schwung vor gut 250 Zuschauern auch in ein Tor ummünzen. Topscorer Grega Gorisek brachte in der 19. Minute die Heimfans das erste Mal zum Jubeln. Aber auch die Gäste waren nicht scheu und konnten sich einige Chancen herausspielen. Kurz vor der Pause waren es aber wieder die Drautaler, die ihre Klasse unter Beweis stellen. Rene Rud verwandelte einen Kopfball nach einer Ecke souverän und stellte mit dem Zwei-Tore-Vorsprung schon vor der Pause die Weichen auf Sieg.

Verdopplung der Toranzahl in Hälfte zwei

Beide Mannschaften kamen nach Wiederanpfiff wieder motiviert aus den Kabinen. Die jungen Wilden der SG Gmünd/Lendorf konnten sich wieder eine gute Möglichkeit erspielen, diese jedoch nicht im Netz versenken. Stattdessen hob der Schiedsrichter auf der Gegenseite die Hand zum Strafstoß, welchen Thomas Platzer in der 54. Minute sicher verwerten konnte. Nur zehn Minuten später war es wieder der Anführer der Torschützenliste in der 1. Klasse B, Grega Gorisek, der seiner Mannschaft das vierte Tor an diesem Sonntagvormittag bescherte. Hinten ließ die Elf von Hannes Truskaller im weiteren Spielverlauf auch nichts mehr zu, konnte die Null dadurch halten und den ungefährdeten Heimdreier zur Eroberung der Tabellenspitze einfahren.

Hannes Truskaller, Trainer Sportverein Rothenthurn:

„Wir sind sehr stolz über unsere erste Tabellenführung in dieser Saison. Das Spiel gegen die Jungen in der Gmündner Mannschaft, die natürlich Ambitionen haben, ihr Können auch in Hinblick auf die Kärntner Liga unter Beweis zu stellen, war schwierig. Trotzdem war unser Sieg nie in Gefahr und schlussendlich in Ordnung. Da ich ja in den letzten Jahren in Gmünd aktiv war, konnten wir die Mannschaft natürlich sehr gut analysieren. Viel Zeit zum Feiern haben wir aber nicht, denn nächstes Wochenende wartet mit dem Topduell gegen Maria Gail ein richtungsweisendes Spiel auf uns.“

Ob der Sportverein Rothenthurn die Tabellenführung verteidigen kann oder sich der SV Maria Gail nach der Niederlage gegen Arnoldstein wieder aufrappelt, zeigt sich nächsten Sonntag am Fußballplatz in Maria Gail. Auf Gmünd wartet zu Hause der SV Wernberg.