Sieg im Nachtragsspiel! Faak dominiert über Wernberg und kann vorne anschließen

Bevor die 10. Runde in der 1. Klasse B gespielt werden kann, musste am Freitagabend noch die abgebrochene Begegnung der 8. Runde nachgeholt werden. In dieser standen sich am Sportplatz in Wernberg der SV Wernberg und der FC Faakersee gegenüber. Die Seekicker hatten dabei die Chance, mit einem Sieg dem Führungstrio gefährlich nahe zu kommen. Dies gelang ihnen auch, mit einem ungefährdeten 4:1-Sieg und drei Punkten im Gepäck konnten die Gäste am Freitagabend wieder die Heimreise antreten.

Alles klar nach 50 Minuten

Ab der ersten Minute wollten die Gäste das Spiel in die Hand nehmen. Schon zu Beginn kamen sie zu einigen Tormöglichkeiten, wovon aber noch keine den Weg ins Tor fand. Auch die Topchance eines Strafstoßes in der achten Minute wurde von Gal Zinic liegengelassen. Weiter ging es aber trotzdem in die gleiche Richtung. Der SV Wernberg hatte sehr wenig dagegenzusetzen und geriet schließlich auch in der 26. Minute durch Roman Adunka nach einem Freistoß in Rückstand. Noch in der ersten Halbzeit erhöhte Florian Pribernig zum zweiten Treffer des Abends, ehe Andreas Unterguggenberger kurz nach Wiederanpfiff die Weichen für den FC Faakersee deutlich auf Sieg stellte.

Junge Spieler bekamen ihre Chance

Nachdem mit dem 4:0 von Gal Zinic in der 61. Minute auch der letzte Hoffnungsschimmer der Wernberger, vielleicht noch ranzukommen, zerschossen wurde, gab Trainer Gustav Schaller vielen jungen Spielern die Chance, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen. Alle fünf Wechselmöglichkeiten wurden vom Trainer ausgeschöpft. Dies veränderte den Spielfluss der Gäste zwar, aber auch dies konnte der SV Wernberg nicht richtig ausnutzen. Ein Treffer durch Fabian Raab gelang den Gastgebern in der 70. Minute noch, aber mehr wollte an diesem Abend nicht mehr passieren. Das Spiel ging mit einem 4:1-Auswärtserfolg für den FC Faakersee aus. Dadurch fixiert man den vierten Platz in der Tabelle. Der SV Wernberg kann in dieser Saison noch nicht an die Leistungen vom Vorjahr anknüpfen. Der letztjährige Viertplazierte muss sich derzeit mit dem zehnten Platz begnügen.

Gustav Schaller, Trainer FC Faakersee:

„Wir waren eigentlich ab der ersten Minute dominant. Nachdem wir drei Hochkaräter und einen Elfer in der Anfangsphase vergaben, hatten wir danach ein wenig Angst, wir könnten den Gegner dadurch stark machen. Doch die Wernberger konnten uns nicht Parole bieten und unser 1:0 war die Erlösung. Nach einem klaren Spielstand in der zweiten Hälfte habe ich viele junge Spieler eingewechselt. Der Spielfluss fehlte dadurch zwar, aber in Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben, kamen wir nicht. Der Anschluss an die Spitze ist wieder gegeben und die nächsten zwei Partien werden sehr wichtig für uns werden.“

Da das abgebrochene Spiel am Freitagabend nachgeholt wurde, stehen an diesem Wochenende für beide Mannschaften zwei Partien am Spielplan. Der FC Faakersee bekommt es daheim mit Gmünd/Lendorf 1b zutun, während der SV Wernberg Titelaspiranten Maria Gail empfängt.