Zweistellig! Rothenthurn feiert 10:1-Sieg in Arriach

Details Montag, 03. Oktober 2022 23:20

Der SV Rothenthurn ist ein heißer Tipp, was den Meistertitel in der 1. Klasse B angeht. Dies stellten sie dieses Wochenende in Runde elf wieder eindrucksvoll unter Beweis. Beim Gastspiel gegen den Tabellenletzten SC Arriach waren die Mannen von Hannes Truskaller in enormer Torlaune. Rothenthurn fertigte die Gastgeber mit 10:1 ab. Beachtlich dabei ist das Offensivfeuerwerk, welches in der zweiten Halbzeit gezündet wurde, nach 45 Minuten war Arriach lediglich mit 1:2 in Rückstand.

Nach Blitzstart war Arriach mit 1:0 in Führung

Für Arriach wurde dieser Samstag ein richtiger Tag zum Vergessen. Dabei hat alles noch so gut begonnen: Nach vier Minuten ging Arriach sogar mit 1:0 in Führung. Man dachte, das Tabellenschlusslicht kann gegen den großen Favoriten überraschen. Arriach war auch richtig gut im Spiel, trotzdem konnte Rothenthurn noch vor der Halbzeit das Spiel drehen. Grega Gorisek und Thomas Platzer trafen in den Minuten 22 und 37 und sorgten somit für eine knappe Pausenführung der Gäste. Bis hierhin war also für Arriach noch alles drin.

Acht Rothenthurn-Tore im zweiten Durchgang

Halbzeit zwei wurde dann für Arriach ein regelrechter Albtraum. In Minute 49 erhöhte Thomas Platzer die knappe Führung der Rothenthurner auf 3:1, nur fünf Minuten später erzielte Marco Moser den vierten Tagestreffer der Gäste. Es klingelte darauf weiterhin im Fünf-Minuten-Takt: Thomas Platzer und Thomas Klingbacher machten nach 65 Minuten das halbe Dutzend voll. Danach war es für 20 Minuten in Sachen Tore relativ ruhig am Arriacher Fußballplatz, ehe Rothenthurn nochmals eine eindrucksvolle Schlussoffensive zündete. Die Treffer von Sandro Schwager, Mathias Schmölzer, Marco Moser und Mario Mihajlovic in den Minuten 85 bis 90 bedeuteten den endgültigen KO-Schlag für die Gastgeber, welche mit 1:10 vom eigenen Platz geschossen wurden.

Martin Kelz, Co-Trainer SC Arriach:

„Prinzipell ist Rothenthurn der Favorit auf den Aufstieg, das haben sie auch diese Woche wieder bewiesen. Wir waren leider aufgrund von vielen Ausfällen (Verletzung, Arbeit, Krankheit) sehr ersatzgeschwächt. In der ersten Halbzeit haben wir noch relativ gut mitgespielt, doch im zweiten Durchgang wurde es mit der Kondition immer schwerer für uns. Rothenthurn hat uns überlaufen, auch bei den Wechseln haben sie nie an Qualität verloren. Jetzt dürfen wir die Köpfe nicht in den Sand stecken. Wir müssen uns wieder finden, unser Ziel ist der Klassenerhalt.“

Mit diesem spektakulären Auswärtssieg sichert sich Rothenthurn die Tabellenführung, da Arnoldstein gegen Stockenboi Punkte abgibt. In zehn Spielen gewannen die Mannen von Hannes Truskaller acht Mal, zwei Mal wurden die Punkte geteilt. Rothenthurn hat noch kein Spiel in dieser Saison verloren, vier Tore werden durchschnittlich pro Spiel erzielt. Nächster Gegner ist am kommenden Sonntag der SV Stockenboi. Arriach hingegen erhält die rote Laterne, da Feffernitz auswärts in Gmünd punktete. Nur vier Punkte aus elf Spielen sind eine sehr magere Ausbeute. Nächste Woche steht das Auswärtsspiel gegen den SV Wernberg am Programm.