Arnoldstein gewinnt Spiel auf Augenhöhe

Details Sonntag, 20. August 2023 08:47

In der 1. Klasse B wird an diesem Wochenende die 4. Runde in der Meisterschaft ausgetragen. Für den SV Maria Gail geht es in dieser Runde zum Auswärtsspiel gegen den SV Arnoldstein. Der SV Maria Gail holte aus der bisherigen Meisterschaft schon sechs Punkte, die Arnoldsteiner halten vor dem Spiel erst bei vier Punkten und liegen damit nur knapp hinter den Gästen, welche im heurigen Jahr wieder zum engeren Kreis der Aufstiegskandidaten zählen, nachdem man diesem im letzten Jahr nur knapp versäumte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel war von Beginn an recht ausgeglichen. Es zeichnete sich vorerst kein Vorteil für eine Mannschaft ab. Beide Teams spielten mit offenem Visier, daher ging das Geschehen von einer auf die andere Seite hin und her. Den ersten Treffer im Spiel erzielten dann aber doch die Gäste aus Villach. Nach einem Angriff über die Seite kommt der Ball zu Dino Matoruga, welcher den Ball im Gehäuse der Heimelf zur 0:1 Führung unterbrachte – 22. Minute. Diesen Rückschlag steckten die Heimischen aber rasch weg. Bereits in der 28. Minute konnte man den Vorsprung der Gäste wieder egalisieren. Wieder war es ein Angriff über die Seite, gefolgt von einem Stanglpass auf Gal Zinic und der gleicht zum 1:1 für den SV Arnoldstein aus. In weiterer Folge waren die restlichen Highlights in der ersten Hälfte nur noch drei Verwarnungen für die Heimelf (Knezevic, Konjevic und Obermoser).



Arnoldstein am Ende mit glücklicherem Ende für sich

Auch die zweiten 45 Minuten änderten nichts am Spielgeschehen. Keine der beiden Teams konnte das Zepter an sich reißen, also ging es munter weiter wie in den ersten 45 Minuten. In den zweiten 45 Minuten war es aber der SV Arnoldstein, der zuerst jubeln durfte. Nach einer Flanke in den Strafraum traf Gal Zinic per Kopf zur 2:1 Führ seiner Elf in der 64. Minute. Mit fortschreitender Uhr öffneten die Gäste nun mehr und mehr Räume. Man versuchte noch den Ausgleich zu erzielen, blieb jedoch erfolglos. Den Schlusspunkt setzte der kurz zuvor eingewechselte Amir Hodzic, nach er im Eins-gegen-Eins auf den Tormann die Oberhand behält und den Konter mustergültig zum 3:1 Schlusstreffer vollendete.



Stevo Pipunic (Trainer SV Arnoldstein):

„Es war ein flottes Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams haben voll auf Sieg gespielt und daher gab es viele Chancen auf beiden Seiten, auch wenn wir etwas mehr Chancen hatten am Ende. Das Spiel war sehr ausgeglichen, mit dem besseren Ende für uns. Es war ein gutes Spiel gegen starke Gegner von uns, daher kann ich meine Mannschaft nur loben für diese Leistung.“

