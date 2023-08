Die Kiste Bier geht nach Arriach

Details Sonntag, 27. August 2023 10:24

Ein Spiel mit privater Vorgeschichte fand in der 5. Runde der 1. Klasse B zwischen dem SC Arriach und dem ATUS Nötsch statt. Der Co-Trainer der Heimischen, Johannes Kleinbichler, und der Trainer vom ATUS Nötsch, Thomas Gilgenreiner, sind langjährige Arbeitskollegen und auch im Fußball lief man sich schon mehrfach über den Weg. Im Vorfeld gab es daher eine kleine Wette um eine Kiste Bier, Marke der Redaktion unbekannt. Nun aber noch zum Spiel. Die beiden Teams lagen im Vorfeld zum Spiel punktemäßig gleichauf bei je sieben Punkten und rangierten damit im soliden Mittelfeld der Liga. Ein deutlicher Favorit war somit im Vorhinein nicht zu bestimmen.

Spiel mit offenem Visier

Die ersten 45 Minuten waren ein offener Schlagabtausch beider Teams. Das hier nicht mehr Treffer vielen, war eigentlich verwunderlich. Die Gäste aus Nötsch gingen aber nach einer großartigen Ballstafette mit 0:1 in Führung, denn am Ende kam Nicolas Francis Janschitz zum Ball und dieser lies dem Arriacher Schlussmann keine Chance und netzte ein – Minute 16. Den Rückschlag verdaute man in Arriach aber schnell, denn in der 21. Minute egalisierte man den Rückschlag. Auch dem 1:1 ging eine Spielformation über mehreren Stationen voraus. Der letzte an der Reihe war Haris Heljezovic und auch er blieb im Duell gegen den Nötscher Torhüter der Sieger und traf zum 1:1. Hier noch erwähnenswert, dass im Tor der Gäste Maria Skina wiederzufinden war. Der eigentliche Feldspieler startete diesmal im Gehäuse, da die vermeintlichen drei Torhüter vom ATUS Nötsch an diesem Wochenende alle nicht einsatzfähig waren.



Pucky Punch von Arriach

Auch die zweiten 45 Minuten waren ein Spiel auf Messers Schneide. Es wurden Chancen hüben wie drüben erspielt, aber für beide Teams ohne Erfolg. Alles schien sich schon auf ein Remis einzustellen, ehe Adriano Mladenovic einen Geniestreich noch auspackte. In der 93. Minute kam der Topscorer der Heimischen an den Ball, nützte einen Stellungsfehler vom Torhüter, und schlenzte den Ball aus etwa 18 Metern traumhaft in die lange Ecke zum 2:1 für den SC Arriach. Damit waren alle Jubeldämme gebrochen in Arriach.



Johannes Kleinbichler (Co-Trainer SC Arriach):

„Das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen. In den zweiten 45 Minuten hatten wir vielleicht einen Hauch mehr Chancen, da ist uns auch der Lucky Punch geglückt. Wenn das aber Nötsch passiert wäre, hätte es auch keinen verwundert. Vielleicht wäre ein Remis für alle gerecht gewesen, aber so ist der Treffer uns noch gelungen und ich bin nicht unglücklich darüber. Hut ab vor Mario Skina vom ATUS Nötsch. Er ist eigentlich Feldspieler, stellte sich aber ins Tor, weil dort alle drei Tormänner nicht einsetzbar waren. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass weder wir noch der ATUS Nötsch mit der Leistung vom Unparteiischen zufrieden sind. Das war diesmal keine gute Leistung von ihm.“

