Malta gewinnt das Spiel der Nachzügler

Details Samstag, 02. September 2023 20:53

Der SV Malta empfing der 6. Runde in der 1. Klasse B die Gäste vom Magdalener SC aus Villach. Beide Teams liegen im bisherigen Saisonverlauf ihren Erwartungen wohl etwas hinterher. Der SV Malta konnte vor dem Spiel lediglich drei Punkte auf dem Konto sein Eigen nennen, die Gäste aus Villach auch erst fünf Zähler aus den bisherigen Spielen. Dementsprechend war es schwer hervorzusehen, was in diesem Spiel alles geschehen sollte und was uns der Tag am Ende bringen sollte.

Erste Halbzeit zu Gunsten der Heimelf

Das Spiel sollte Anfangs zurückhalten beginnen, aber mehr und mehr erspielten sich beides Teams erste Halbchancen zu ihren Gunsten. Die ersten 45 Minuten wurden zwar torlos abgeschlossen, die Vorteile aus dem Spiel ergaben sich jedoch für die Heimelf, welche aber aus ihren sehr guten Chancen vorerst keinen Nutzen schlagen sollten. So blieb es beim 0:0 und für den Unparteiischen gab es lediglich vier Verwarnungen auf seinem Block zu notieren (alle SV Malta: Music, Seebacher, Abwerzger (Trainer) und Softic).



Magdalen drückte, Heimelf trifft

Die zweiten 45 Minuten brachten das genaue Gegenteil zur ersten Spielhälfte. Diesmal waren es die Gäste aus Villach, welche sich die nennenswerten Torchancen erspielten. Sie waren es aber auch, die die erspielten Chancen nicht in Tore ummünzen konnte und so torlos blieben. Als das Spiel sich dem Ende zuneigte sollte es aber noch eine Mehrfachchance für die Heimischen geben. Nach einem Doppelversuch für Malta, landete der Ball im dritten Anlauf bei Philip Bernd Aschbacher und dieser versenkte die Kugel in Torjägermanier zum 1:0 in die Maschen – 86. Minute. Der späte Rückstand schockte die Gäste zwar wenig, man erspielte sich noch die Topchance der Partie in der Nachspielzeit, aber der Abschluss konnte vom Heimischen Torhüter entschärft werden und so hielt dieser den Sieg in letzter Minute fest.



Martin Abwerzger (Trainer SV Malta):

„Für die 1. Klasse war es ein gutes Spiel. Die Zuschauer bekamen einiges zu sehen, aber leider nur ein Tor, welches zum Glück für uns gefallen ist. In den ersten 45 Minuten hatten wir 2-3 sehr gute Chancen, die haben wir nicht genutzt. Nach der Pause waren die Chancen mehr bei Magdalen, aber die haben sie auch nicht genutzt. Am Ende haben wir den Lucky Punch gemacht und in der Nachspielzeit nochmal eine richtige Großchance der Gäste abgewehrt. So konnten wir als Sieger vom Platz gehen und ein paar Plätze gut machen.“

