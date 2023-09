Bad Kleinkirchheim tut sich schwer, obwohl man eigentlich dominiert

Details Montag, 11. September 2023 09:05

Die 7. Runde der Meisterschaft in der 1. Klasse B wurde am vergangenen Wochenende gespielt und dabei kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bad Kleinkirchheim und dem SV Stockenboi. Für beide Teams war das Spiel sehr wichtig, denn beide lagen vor dem Spiel im hinteren Bereich der Tabelle und wollten sich mit einem Dreier etwas Luft verschaffen und Selbstvertrauen tanken für die nächsten Spiele. Die Heimischen aus Kleinkirchheim mit vier Zähler und die Gäste aus Stockenboi mit gar erst zwei Zähler lagen weit hinter ihren eigenen Vorstellungen zum Saisonverlauf.

Klare erste Spielhälfte

Mit Anpfiff an übernahmen die Heimischen aus Kleinkirchheim das Zepter im Spiel und dominierten die Gäste aus Stockenboi im Spiel. So dauerte es auch nicht lange, ehe man erstmals jubeln durfte und mit 1:0 in Führung ging. In Minute elf stand der Topscorer der Heimischen, Simon Hubert Gruber, nach einem Freistoß von der Seite im Strafraum goldrichtig und köpfte zur Führung seiner Mannschaft ein. In Minute 34 erzielte Marcel Michal Trausnitz mit einem Traumschuss aus etwa 20 Metern in das Kreuzeck das 2:0 für die Bad Kleinkirchheimer, was gleichzeitig der Pausenstand im Spiel war.



Stockenboi bekommt Oberwasser

Die Pausenansprache sollte nochmal die Sinne schärfen nach dem Wiederanpfiff nicht den Gegner erstarken zu lassen, aber da wurde bei einigen scheinbar vieles überhört. Exakt 1:48 Minute nach Wiederanpfiff jubelten die mitgereisten Fans über den 2:1 Anschlusstreffer durch Christoph Tschernutter. In Folge des Treffers wirkten die Heimischen stark verunsichert und Stockenboi witterte nun die Chance das Spiel ggf. gar auszugleichen, vergabe die wenigen Möglichkeiten jedoch. Es dauerte gut 20 Minute ehe sich die Heimischen wieder gefangen hatten und wieder das Kommando übernahmen. Erneut war es ein Angriff über die Seite mit einer Flanke von links in den Strafraum und Sascha Ortner stand im Strafraum genau richtig und traf aus kurzer Distanz zum 3:1 – Minute 73. Den Deckel drauf machte der eingewechselte Sebastian Klemens Pemberger, er kam für den Torschützen Gruber, und traf nach missglücktem Schussversuch von Lax alleinstehend vor dem Tor zum 4:1 Endstand in Minute 86.



Murat Güngördü (Trainer FC Bad Kleinkirchheim):

„Wir haben recht flott begonnen und das Spiel dominiert. Bis auf die 15-20 Minuten nach der Pause in der wir vom Gegentreffer geschockt waren, waren wir besser und der Gegner uns klar unterlegen. Trotz zahlreicher Chancen war das Spiel vielleicht nicht unbedingt ein Leckerbissen für die Zuschauer, aber wir nehmen auch diese drei Punkte gerne mit. Wir hätten aber höher gewinnen können, dann hätten wir uns das Leben um einiges einfacher gemacht in diesem Spiel.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.