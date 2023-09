Egg verliert in Schiefling die Tabellenspitze wegen Remis

Details Sonntag, 17. September 2023 09:04

Die Spielgemeinschaft ASKÖ Schiefling/SV St. Egyden empfing zur 8. Runde in der Meisterschaft der 1. Klasse B den Tabellenführer des SV Egg. Die Verteilung der Favoritenrolle war klar, die Gäste sollten diese innehaben. Die Heimelf blieb bisher hinter ihren Erwartungen mit lediglich acht Zählern aus den ersten sieben Runden. Da lief es bei den Gästen bisher besser mit 16 Punkten aus der gleichen Anzahl an Spielen.

Mehr Spielanteile aber glückliches Tor

Das Spiel begann für beide Teams etwas verhalten, keiner wollte gleich zu Beginn schon in Rückstand geraten. Erst gegen Mitte der ersten Spielhälfte, in Minute 19, war es dann so weit, dass der Bann gebrochen wurde. Matic Petek setzte sich auf der linken Seite gekonnt durch, zog Richtung Mitte und konnte mit einem platzierten Schuss für die 1:0 Heimführung sorgen. Infolge kamen die Heimischen dann etwas besser ins Spiel, erspielten sich noch ein paar Chancen, blieben aber bis zur Pause ohne weiteren Torerfolg. So ging es mit einem 1:0 in die Pause zur Erholung.



Ausgleichstreffer war Höhepunkt der zweiten Halbzeit

In den zweiten 45 Minute war der Spielverlauf spiegelverkehrt. Auch hier gab es wieder eine kurze Phase der Abtastung, aber in Minute 54 war es dann auf Seiten des SV Egg so weit. Nach einem tiefen Pass über die Seite folgte ein Pass zur Mitte wo Mario Michael Tscheliessnig sich gekonnt behauptet und zum 1:1 einnetzte. Die restliche Spielzeit war ein reges hin und her mit mehr Chancenanteil für die Gäste, aber auch diese blieben ohne weiteren Torerfolg und so beendete der Unparteiische das Spiel mit 1:1 für die Mannschaften.



Adnan Karic (Trainer SG ASKÖ Schiefling/SV St. Egyden):

„Wir waren in der ersten Halbzeit besser, sind aber sicherlich etwas glücklich in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams gute Chancen, es hätte also jeder auch als Sieger vom Platz gehen können. Am Ende waren wir froh, dass wir gegen den Tabellenführer in dieser Form mithalten haben können, weil wir leider etwas unterbesetzt sind und nicht mit unserer eigentlichen Startelf spielen können. Deswegen haben wir auch zuletzt öfter Punkte liegen gelassen und sind hinter unseren Erwartungen. Da tut so ein Punkt gegen den Erstplatzierten auch gut für das Selbstbewusstsein.“



Wolfgang Mörtl (Trainer SV Egg):

„Wir können mit dem 1:1 gut leben. Wir waren in der zweiten Halbzeit dominanter, hatten auch gute Chancen auf das ein oder andere Tor mehr, aber am Ende war es ein faires Spiel und gerechtes Remis für beide Seiten. Etwas belustigend finde ich aber schon, dass es nach zwei minutenlangen Verletzungsunterbrechungen, einer Trinkpause und vier Auswechselunterbrechungen nicht mal eine Minute Nachspielzeit gibt. Das war nicht nur für uns überraschend.“

