Faakersee gewinnt ein Spiel auf Messers Schneide

Details Samstag, 23. September 2023 20:59

Das Spitzenspiel in der 9. Runde der 1. Klasse B sollte sich an diesem Tag beim SV Maria Gail zutragen. Zur gleichzeitigen 60-Jahr-Jubiläumsfeier, wir gratulieren recht herzlich, empfing man dem FC Faakersee. Das Duell beider Teams gleicht schon fast einem Derby, da man sich sowohl geografisch als auch tabellarisch in unmittelbarer Nähe zueinander befindet. Ein Favorit konnte daher vorab nicht ausgemacht werden und so durfte man sich über ein fußballerisches Highlight freuen, welche man letztendlich wohl auch zu sehen bekam.

Torlose Halbzeit eins

Wie das in einem Spitzenspiel so ist, tasteten beide Teams sich vorsichtig ab, um nur nicht in einen Rückstand zu geraten. Es dauerte sehr lange bis es erste Torchancen auf beiden Seiten zu vermelden gab. Die ersten 45 Minuten blieben daher sowohl vor Toren als auch vor härteren Aktionen verschont und so blieb dem Unparteiischen nichts andere übrig als ohne Notiz für jeweilige Geschehnisse die Teams zur Pause zu Bitten.



Spätes Siegestor der Gäste

Die zweiten 45 Minuten sollten die spärliche erste Halbzeit aber mehr als wett machen. Die Heimelf gingen schon in der 47 Minute mit einem Auftakt nach Maß in Führung und stellten durch Raphael Kattnig auf 1:0. In Minute 56 war es wieder Kattnig der die Heimischen Jubilare mit seinem Doppelschlag mit 2:0 in Führung brachte und erste Anzeichen für ein gelungenes Jubiläumsfest setzte. In Minute 65 brachte Felix Michael Bachlechner, welcher zur Pause eingewechselt wurde, die Gäste aber nochmal in das Spiel zurück und verkürzte auf 2:1. Roman Adunka, Kapitän der Gäste, stellte sein Können unter Beweis und glich in Minute 72 mit seinem Tor zum 2:2 das Spiel endgültig aus. Nun schien es als würde das Spiel mit einem remis beendet werden, aber da war es Cajetan Maria Thaddäus Kolig, welcher den Heimischen einen Strich durch die Rechnung machte und in Minute 91 die Gäste zum Sieg beförderte und für das 2:3 sorgte was gleichzeitig der Endstand war.



Robert Samonig (Trainer FC Faakersee):

„Wir taten uns Anfangs sehr schwer, sind kaum ins Spiel gekommen. In der Halbzeit haben wir den taktisch umgestellt und ab da lief es dann besser. Der Gegner war in diesem Spiel sehr gut und das Pendel hätte in jede Richtung ausschlagen können. Ich denke ein Unentschieden wäre wohl gerecht gewesen, aber diesmal haben wir gewonnen und den Maria Gailern wohl ihre 60-Jahr-Feier vermiest. Es hätte aber auch 3:3 oder mit einer Niederlage für uns Enden können, wirklich alles war möglich in diesem Spiel.“

