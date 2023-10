Arnoldstein verteidigt Tabellenführung mit knappem Sieg gegen Wernberg

Details Samstag, 30. September 2023 21:51

Das Topspiel der 10. Runde in der 1. Klasse B war der Schlager zwischen dem SV Arnoldstein und dem SV Wernberg. Hier trafen in diesem Spiel der Tabellenführer auf den Sechstplatzierten aufeinander. Ein klarer Favorit konnte daher vorab nicht bestimmt werden und man durfte auf ein spannendes Spiel hoffen, was den Zuschauern wohl auch geboten wurde am Ende. Mit dem Sieg dürften die Arnoldsteiner an der Tabellenführung festhalten, aber auch für die Gäste änderte sich trotz Niederlage nichts an der Platzierung in der Tabelle, man bleibt auf Rang sechs.

Ausgeglichene Halbzeit eins

Das Spiel begann für beide Teams etwas zögerlich. Man merkte es dem Spiel an, dass es einen Hauch von Topspiel hatte, denn keines der Teams wollte durch eine Unachtsamkeit im Defensivverbund früh in Rückstand geraten. Dann war es aber Gal Zinic in der 22. Minute, welcher sein Team jubeln ließ, indem er durch seinen Treffer auf 1:0 stellte. In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte erspielten sich die Heimischen zwar noch die eine oder andere Chance, versäumten es aber die Führung frühzeitig auszubauen, um für klare Verhältnisse zu sorgen.



Wernberg kommt nochmal ran

Die Arnoldsteiner legten in den zweiten 45 Minuten einen Start nach Maß hin. In der 46. Minute stellte Paul Philipp Obermoser mit dem ersten Angriff auf 2:0 für die Heimischen. Auch der Rückstand von zwei Toren veranlasste die Wernberger nicht das Spiel hier aufzugeben und man erkämpften sich Chancen, um zurückzufinden. In der 62. Minute nutzte Fabian Daniel Ambrosch seine Chance und erzielte damit den 2:1 Anschlusstreffer für die Wernberger. Die Heimelf nutzte ein paar Wechsel, um das Momentum nochmal zu ihren eigenen Gunsten zu drehen, aber ändern sollte sich in der restlichen Spielzeit trotzdem nichts mehr. Am Ende blieb es beim 2:1 und der Unparteiische beende das Spiel ohne weitere Vorkommnisse von beiden Teams.



Stevo Pipunic (Trainer SV Arnoldstein):

„Es war ein schwer verdienter Arbeitssieg gegen die Wernberger. Wir haben einige Chancen nicht genutzt und so blieb das Spiel bis zum Schluss knapp. Wir hatten heute mit einigen Ausfällen zu kämpfen und leider haben auch die Wechselspieler nicht den erhofften Schwung in das Spiel gebracht, aber wir haben trotzdem gewonnen. Die Gäste hatten eine junge und gute Mannschaft. Der Trainer, Dragan Kunic, hat eine wirklich gute Mannschaft zusammengestellt und hat uns das Leben heute sehr schwer gemacht.“

