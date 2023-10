Ledenitzen holt ungefährdeten Sieg gegen Magdalen

Details Montag, 09. Oktober 2023 09:04

In der 11. Runde der 1. Klasse B kam es zum Derby zwischen der DSG Ledenitzen und dem Magdalener SC. Die Heimelf aus Ledenitzen hinkt ihren Erwartungen hinterher, dann im bisherigen Saisonverlauf hatte man erst zwölf Punkte geholt, genauso viele wie der Aufsteiger aus Villach. Damit befinden sich beide Teams im unteren Drittel der Tabelle.

Torlose erste Spielhälfte

In den ersten 45 Minuten passierte noch relativ wenig. Die Gäste hatten in der Anfangsphase noch ihre beste Möglichkeit mit einem Außentreffer vom Aluminium, doch das war es dann auch schon für die restliche Spielzeit. Die Heimischen erspielten sich im Gegenzug eine Vielzahl an Chancen, welche jedoch nicht zu etwas Zählbarem umgemünzt werden konnten. Zum Tun hatte der Unparteiische trotzdem genug, denn in den ersten 45 Minuten musste er gleich drei Spieler der Gäste (J. Krnjic, Kargl, Erlacher) nach Foulspiels mit dem gelben Karton verwarnen.



Tiefe Pässe als bewährtes Mittel

Der Spielverlauf änderte sich in den zweiten 45 Minuten nicht und wieder übernahmen die Heimischen das Kommando im Spiel und drückten die Gäste in die eigene Hälfte. In der 64. Minute nutzte man aber ein sich auftuendes Loch in der Villacher Defensive für einen Lochpass, welchen Markus Josef Pinter aus halbrechter Position in die lange Ecke befördern konnte und so zum 1:0 einnetzte, ehe er in der 71. Minute für Haris Halilovic Platz machen musste. In der 76. Minute kam es erneut zu einem tiefen Pass durch den Abwehrverbund der Magdalener, diesmal jedoch über die linke Seite. Florian Wassertheurer war schneller als seine Bewacher und schon die Kugel ebenfalls in die lange Ecke zum 2:0 Führung seiner heimischen Truppe ein. Den Deckel endgültig drauf machte der eingewechselte Haris Halilovic in der 89. Minute. Auch er wird mit einem tiefen Pass auf die Reise geschickt und setzt sich im 1-vs-1 gegen den Schlussmann der Gäste mit einem halbhohen Schuss in die rechte Ecke durch – 3:0 Endstand. Zu den bereits drei Verwarnungen in der ersten Spielhälfte gesellte sich in den zweiten 45 Minuten noch eine Verwarnung wegen Foulspiels (F. Krnjic) und drei wegen Kritik (M. Erlacher, Lenuweit, Keckel) sowie zwei wegen Foulspiels bei den Heimischen (Neumann, Kovacic).



Michael Krenn (Trainer DSG Ledenitzen):

„Wir waren über 90 Minuten drückend überlegen. Mit etwas mehr Glück im Abschluss, hätten wir auch höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Die Gäste hatten lediglich 1-2 Halbchancen, mehr aber nicht. Unser Sieg war also mehr als verdient in diesem Spiel.“

