Klarer Heimsieg: ATUS Nötsch lässt gegen SV Wernberg nichts anbrennen

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 21:00

In einer eindrucksvollen Vorstellung sicherte sich ATUS Nötsch einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen SV Wernberg am Sonntag an Spieltag 24 der 1. Klasse B. Mit diesem Ergebnis unterstrich Nötsch seine Ambitionen auf den zweiten Platz in der Endtabelle. Von Anfang an dominierten die Gastgeber das Geschehen und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde.

Starker Beginn und frühe Führung für Nötsch

Bereits in der 2. Minute zeigte sich, dass beide Teams motiviert waren, doch ATUS Nötsch übernahm schnell die Kontrolle über das Spiel. Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 12. Minute erzielte Alessandro Ventre das 1:0 für Nötsch. Nach einem hervorragenden Zuspiel verwandelte er den Ball mit Hilfe der Innenstange ins Netz.

Nach zahlreichen weiteren Chancen, darunter ein Kopfball und eine eins gegen eins Situation, die vom Wernberger Torhüter Kohlmaier entschärft wurden, konnte Raphael Nageler in der 39. Minute auf 2:0 erhöhen. Sein Lauf durch die Abwehrreihe blieb ungestoppt, und mit kühler Präzision baute er die Führung aus.

Ventre glänzt mit Hattrick

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste. ATUS Nötsch ließ nicht nach und drängte auf weitere Tore. Alessandro Ventre erwies sich erneut als Schlüsselspieler, indem er in der 71. Minute nach einem blitzschnellen Konter und einem perfekten Pass von Nageler zum 3:0 traf. Nur drei Minuten später, in der 74. Minute, krönte Ventre seine herausragende Leistung mit seinem dritten Tor des Tages. Er nutzte eine präzise Vorlage von Nageler am langen Pfosten, um den Ball über die Linie zu drücken und das 4:0 zu sichern.

Während ATUS Nötsch seine Überlegenheit auf dem Feld demonstrierte, versuchte SV Wernberg, in das Spiel zurückzufinden. Ihre Bemühungen wurden jedoch durch die starke Defensive der Gastgeber und einige entscheidende Paraden ihres Torhüters vereitelt.

Die letzte Viertelstunde des Spiels verlief ohne weitere Tore. Das Heim-Team verwaltete das Ergebnis geschickt bis zum Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 4:0 Heimsieg für ATUS Nötsch.

1. Klasse B: Nötsch : Wernberg - 4:0 (2:0)

74 Alessandro Ventre 4:0

71 Alessandro Ventre 3:0

39 Raphael Nageler 2:0

12 Alessandro Ventre 1:0

Details

