Doppelpacker Fabio Erlacher: Feffernitz bezwingt Egg

Details Sonntag, 26. Mai 2024 21:02

Unter dem Deckmantel der 24. Runde in der 1. Klasse B sicherte sich der SV Rapid Feffernitz einen souveränen 2:0-Sieg gegen den SV Egg. Beide Treffer erzielte Fabio Erlacher - die Hausherren bekleiden damit weiterhin Rang 12 im Klassement.

Starker Start für Feffernitz bringt Pausenführung

Die Partie begann energisch, als der SV Feffernitz direkt von der ersten Minute an das Heft in die Hand nahm. Die Spieler zeigten sich entschlossen, vor heimischer Kulisse einen Sieg zu erringen. Diese Entschlossenheit zahlte sich bereits in der 23. Minute aus. Fabio Erlacher, der Stürmer von Feffernitz, durchbrach die Abwehr von Egg und netzte eindrucksvoll zum 1:0 ein.

Der Rest der ersten Halbzeit verlief größtenteils im Kontrollbereich von Feffernitz, die es verstanden, ihre Führung zu verteidigen und gleichzeitig nach Möglichkeiten für einen weiteren Treffer zu suchen. Trotz einiger Versuche von Egg, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu wenden, gelang es ihnen nicht, eine zwingende Antwort auf den Führungstreffer zu finden. Somit ging es mit einem 1:0-Vorsprung für Feffernitz in die Halbzeitpause.

Erlacher besiegelt den Sieg

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich ein ähnliches Bild. In der 49. Minute war es wiederum Fabio Erlacher, der die Fans jubeln ließ und das 2:0 erzielte. Mit seinem zweiten Tor des Tages verdoppelte er nicht nur die Führung, sondern stärkte auch die Überlegenheit seines Teams.

Die Gäste aus Egg bemühten sich um eine Reaktion, doch die Defensive von Feffernitz stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab, und der 2:0-Sieg für Feffernitz wurde besiegelt.

1. Klasse B: Feffernitz : SV Egg - 2:0 (1:0)

49 Fabio Erlacher 2:0

23 Fabio Erlacher 1:0

