Ebental beim 3:1 in Friesach nicht wiederzuerkennen!

Der SC Ebental kassierte in den ersten sechs Runden durchwegs Leermeldungen, erzielte gerade einmal ein Tor. Vor zwei Runden zogen die Vereinsverantwortlichen die Reißleine (wir berichteten) und engagierten Reinhard Grobelnig als neuen Headcoach. Der krempelte teamintern alles um und seine Handschrift machte sich gegen den Friesacher AC/Hirter Pils erstmals erfolgreich bemerkbar.

Reinhard Grobelnig stellt Ebental neu auf

Der neue Headcoach konnte natürlich keine neuen Spieler mehr anwerben, aber angefangen von den Trainings, deren Ausrichtung und auch der Verbindlichkeit für die Spieler blieb kein Stein auf dem anderen bei der Sattnitz. Zusätzlich studierte er mit seinen Mannen ein 4-2-3-1 ein, das endlich die Harmlosigkeit im Angriff vergessen lassen sollte.

Trotz kalter Dusche: Das spiel läuft für Ebental

Friesach, das heuer ständig mit Ausfällen kämpft galt vor der Begegnung als Favorit, aber durch die erzwungene Rotation keineswegs als unantastbar. Die Heimischen gingen rasch durch Florian Sortschan in Führung, der durch einen Stanglpass optimal bedient wurde.

In der 16. Minute zog Lukas Zuschnig aber die Notbremse gegen Lukas Odrei. Er erhielt von Schiedsrichter Günter Messner dafür die glatte rote Karte. Damit nicht genug, in der 35. Minute musste Friesach-Trainer Günther Vidreis wieder einmal unprogrammgemäß wechseln. Er brachte Mika Führer für Torschütze Florian Sortschan.

Bereits davor gelang Ebental bereits der Ausgleich. Zoran Pavlovic zog ansatzlos aus 20 Metern ab, bezwang Keeper Raphael Liebminger. Ab diesem Zeitpunkt ging ein Ruck durch die Ebentaler Mannschaft, die mögliche Punkte in der Burgenstadt roch.

Ebental geht in Führung und kassiert einen kuriosen Ausschluss

Direkt nach der Pause legte sich Marco Divo etwas seitlich den Ball zum Freistoß auf. Friesach hielt mit einer 3-Mann-Mauer dagegen, dessen Spieler bei der kurzen Stange sprang hoch- und öffnete damit ein Loch in der Mauer. Durch dieses traf der Stürmer zur erstmaligen Führung der Blaugelben in dieser gar nicht mehr so jungen Saison (47.)!

So recht beruhigen wollte sich Ebental deshalb aber nicht- zumindest Patrick Tilli nicht. Der Mittelfeldspieler kassierte zuerst die Meckerkarte und Trainer Grobelnig bereitete seinen Austausch vor, da er ihn lieber selbst vom Platz holen wollte, ehe es der Schiedsrichter tat. Der Wechselspieler stand schon an der Linie, ehe sich Tilli die 2. Gelbe abholte. Das ärgerte den Trainer sichtlich.

Schlussoffensive bringt Friesach nichts ein- Traumtor von Odrei besiegelt Dreier für Ebental



Bei numerischen Gleichstand übernahm Friesach wieder das Kommando und drückte auf den Ausgleich. Es gab auch Chancen, aber was nicht die einen kühlen Kopf bewahrende Abwehr rund um Mario Hofinger aus dem Gefahrenbereich beförderte wurde zur Beute von Goalie Stefan Janjusevic. Bis zum Schlusspfiff blieb alles möglich, als nach einer missglückten Friesach-Ecke Lukas Odrei einige Meter mit dem Ball lief und bemerkte, dass Goalie Liebminger weit vor seinem Tor stand. Er wagte den gewaltschuss nahe der Mittellinie- und der saß mit einem echten Traumtor holt sich ebental die ersten drei Punkte in der laufenden Meisterschaft.

Stimme zum Spiel

Reinhard Grobelnig (Trainer Ebental)

„Wir sind jetzt wieder ein Einheit, wo alle am Strang ziehen. Wir wissen nun was wir zu tun haben. Wir haben heute Selbstvertrauen getankt. Mit Ebental ist wieder zu rechnen!“

Die Besten: Keiner bzw. Mario Hofinger (IV) Stefan Janjusevic (Tor) Lukas Odrei (St)

