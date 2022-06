Bitter! Guttaring steigt nach Schlappe gegen Moosburg ab und steht als Mannschaft sogar vor dem Aus!

Details Sonntag, 12. Juni 2022 19:17

Der ATUS KM Bau Guttaring kassierte zum Saisonabschluss eine 0:6-Klatsche gegen den SV WellCard Moosburg und muss den Gang in die 2. Klasse antreten. Aber sogar der ist ungewiss, denn es steht im Raum, dass die Guttaringer in der kommenden Spielzeit gar keine Mannchaft mehr aufstellen können. Das Hinspiel hatten die Gastgeber mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Nach einer knappen halben Stunde ging es los

Chigbogu Onuh glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Moosburg (27./35.). Zuerst knallte er den Bal vom Sechzehenr ansatzlos unter die Latte und dann schaltete er nach einem zu weit vorgelegten Ball von Moreno am schnellsten und ließ dem Tormann keinen Chance. Miran Galic ließ den Anhang des SV WellCard Moosburg unter den 137 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Er traf nach einem Eckball volley ins Kreuzeck und sorgte früh für eine Vorentscheidung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dominik Bernhard Wagner den Vorsprung von SV Moosburg auf 4:0 (43.), als er nach mit einem Schuss außerhalb des Sechzehenrs ins rechte Eck einnetzte. Moosburg dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Guttaring chancenlos

Der SV WellCard Moosburg baute die Führung aus, indem Marco Divo zwei Treffer nachlegte (50./80.). Zuesrt traf er mit eibem direkten Eckball zum 5:0 und zum Drüberstreuen netzte er nach toller Vorarbeit von Walder ein. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Moosburg bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Marco Feichter, Obmann SV Moosburg: "Bis zur Trinkpause hatten wir bereits einige Chancen vergeben, obwohl die Guttaringer gut mitgehalten haben. Sie haben aber im Vorfeld bereits angekündigt, nächstes Jahr keine Mannschaft mehr zu stellen, was ich persönlich sehr schade finde. Mit den Toren direkt nach der Trinkpause kam bei ihnen dann der Einbruch. Danach war es sehr einseitig."

Die Besten: Patrick Petschar (TW) bzw. keiner

Am Ende der Saison steht Moosburg im sicheren Mittelfeld auf Platz sechs. Dass die Offensive des SV WellCard Moosburg zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt Moosburg auf insgesamt 80 Treffer. Moosburg weist mit 14 Siegen, vier Unentschieden und zehn Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte man deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

1. Klasse C: SV WellCard Moosburg – ATUS KM Bau Guttaring, 6:0 (4:0)

