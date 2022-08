Gurnitz verschläft Beginn und verliert die Partie!

Details Sonntag, 07. August 2022 14:19

Drei Runden sind gespielt in der 1. Klasse C und der ASKÖ mexlog Gurnitz legte einen klassischen Fehlstart hin. Nachdem in den ersten beiden Partien nur ein Punkt zu holen war, ging man auch dieses Mal zu Hause gegen die SK Treibach Juniors leer aus. Der Absteiger aus der Unterliga kann mit dieser Leistung nicht zufrieden sein. Dieses Mal waren es nur vier Minuten, die ihnen schlussendlich zum Verhängnis wurden.

Nach vier Minuten bereits 0:2

Gut 100 Zuschauer waren auf den Gurnitzer Fußballplatz gekommen, um sich dieses Duell anzusehen und bereits früh kamen sie auf ihre Kosten. Drei Minuten waren gespielt, als Gregor Hilweg bereits seine Jungs mit 0:1 in Front brachte. Es dauerte keine Minute, bis es ein weiteres Mal klingelte. Diesmal war es Samuel Lauhard. Die Gäste aus Treibach starteten also mit einem Blitzstart in diese Samstagspartie.

Gurnitz wacht in Folge auf

Nach diesem Blitzstart bemerkten die Gäste, dass sie etwas fürs Spiel tun müssen. In weiterer Folge drückten sie auf den Anschlusstreffer. Schließlich gelang dieser auch, als Nejc Krajzler in der 25. Minuten auf 1:2 verkürzte. Gurnitz war nun die spielbestimmende Mannschaft. Mehrere Torchancen noch auf der Seite der Heimmannschaft, der Ausgleich fiel jedoch nicht. Auch in Durchgang zwei drückt Unterligaabsteiger auf das wichtige Tor. Zwei Lattenschüsse für die Gastgeber führten ebenfalls nicht zum heiß ersehnten und, zu diesem Zeitpunkt, verdientem Ausgleichstreffer. Zum Schlusspfiff stand schließlich immer noch das gleiche Ergebnis auf der Anzeigetafel. Dem ASKÖ Gurnitz gelang dieses Ausgleichstor in 90 Minuten nicht und so gingen die Treibach Juniors mit den zwei Toren in den ersten vier Minuten als Sieger vom Platz.

Alfred Roth, Trainer ASKÖ Gurnitz:

„Wir haben den Anfang komplett verschlafen. Die Treibacher haben uns in den ersten fünf Minuten völlig überrumpelt. Nachdem wir ca. ab der 20. Minute aufgewacht sind und auch den Anschlusstreffer erzielt hatten, hatten wir etliche Chancen auf den Ausgleich. Vor allem in Halbzeit zwei kamen wir zu vielen Möglichkeiten, auch zwei Lattenschüsse waren dabei. In Summe hätten wir uns schon einen Punkt verdient. Man muss aber auch die Mannschaft aus Treibach hervorheben. Da spielen größtenteils 16- oder 17-jährige. Dem Verein kann man nur für diese tolle Jugendarbeit gratulieren. Wir müssen nun schauen, dass wir die nächsten Runden überleben. Da wir uns gerade in der Urlaubszeit befinden, fehlen bei uns vier Spieler, das wird sicher nicht leicht.“

Somit steht der ASKÖ Gurnitz nach einem verpatzten Saisonstart mit nur einem Punkt nach drei Spielen da. Nächste Woche besteht gegen die SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach die Möglichkeit, die Tabellensituation ein wenig zu verbessern. Die Treibach Juniors, welche sensationell nach dieser Runde auf Platz eins stehen, treffen zu Hause auf den SC Launsdorf.