Kein Sieger im Glan-Duell! Glanegg verschenkt 2:0-Führung gegen Oberglan!

An diesem Wochenende stand in der 1. Klasse C die zwölfte Runde am Programm. Diese Liga ist für spannende Spiele mit teils spektakulären Aufholjagden bekannt. Ein solch spannendes Spiel war auch jenes des SV Oberglan, welche zu Hause den SV Glanegg empfingen. Nach einer halben Stunde waren die Gäste bereits mit 2:0 in Führung. Man schaffte es jedoch nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Oberglan startete eine beherzte Aufholjagd und wurde belohnt. Das Spiele endete mit einem 2:2-Remis.

Glanegg stellte die Weichen auf Sieg, Oberglan verkürzte

Das Duell der Tabellennachbarn startete ideal für Glanegg: Nachdem in den ersten Minuten viel Druck erzeugen werden konnte, durften die Gäste auch früh jubeln. In der 14. Spielminute brachte David Skrbec seine Mannschaft in Führung. Nach einer knappen halben Stunde erhöhte Dominik Scherwitzl auf 2:0. Damit hatte sich die Mannen von Guido Frank eine eigentlich komfortable Führung erarbeitet. Jedoch gelang es dem SV Oberglan, noch vor der Halbzeit zu verkürzen. Christoph Vaschauner konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Mit einem 1:2 aus der Sicht der Hausherren ging es in die Kabine.

Verdienter Ausgleich im zweiten Durchgang

Halbzeit zwei startete also mit einer knappen Führung für Glanegg. Das Spiel wurde nach und nach zerfahrener. Gefährliche Torchancen waren eher Mangelware. Trotz all dem waren nun leichte Vorteile für die Heimmannschaft zu erkennen, sie setzten nach und nach Akzente und wollten unbedingt den Ausgleich erzielen. Es dauerte aber bis zur 87. Minute, bis die heimischen Fans jubeln durften. Manuel Vaschauner glich aus und sicherte Oberglan einen schlussendlich verdienten Punkt. Für Glanegg fühlt sich das Remis wie eine Niederlage an, mit einem Sieg hätte man mit den Treibach Juniors, Liebenfels und Launsdorf gleichziehen können.

Guido Frank, Trainer SV Glanegg:

„Wir sind recht gut in die Partie gestartet und sind nach einen Bombenschuss verdient in Führung gegangen. Die gesamte erste Halbzeit waren wir spielerisch tonangebend und konnten auch mit dem 2:0 nachlegen. Leider kassierten wir knapp vor dem Pausenpfiff noch den Anschlusstreffer, wobei sich der gegnerische Spieler meiner Meinung nach offensichtlich im Abseits befand. In der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich unsere Spielanlage aus der ersten Halbzeit beibehalten, was uns aber leider überhaupt nicht gelungen ist. Wir haben in einer chancenarmen zweiten Halbzeit das Spiel noch aus der Hand gegeben. Ein Oberglaner erzielte knapp 20 Sekunden nach seiner Einwechslung den Ausgleich. Natürlich sind es zwei verlorene Punkte. Solche Nachlässigkeiten sind uns heuer schon mehrfach passiert, daran müssen wir arbeiten.

Glanegg hat nun 14 Tage Zeit, diesen Dämpfer zu verdauen. Nach einem spielfreien Wochenende wartet das Auswärtsspiel gegen den SC Kappel. Oberglan muss am kommenden Sonntag zum Tabellenführer nach Reichenau.