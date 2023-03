Moosburg entscheidet Sonntagsspiel gegen Kappel klar für sich

Details Montag, 27. März 2023 22:59

Am letzten Wochenende im März wurde in der 1. Klasse C die 18. Runde ausgespielt. Nachdem am Samstag die restlichen Spiele dieser Runde bereits gespielt wurden, standen sich am Sonntagnachmittag der SV WellCard Moosburg und der SC Raika Kappel gegenüber. Am Ende entschied Moosburg dieses Duell klar für sich und ging mit einem soliden 4:1-Erfolg vom heimischen Platz.

Moosburg verschläft den Beginn

Gut 300 Zuseher haben sich am letzten Sonntag im März am Sportplatz in Moosburg eingefunden. Diese erlebten aber einen guten Start für den SC Kappel, der früh durch Noel Sima in Führung ging. Dies sollte jedoch das einzige Tor für die Gastmannschaft sein, denn danach wachte der SV Moosburg auf. Zuerst glich Chigbogu Onuh die Partie in der 15. Minute wieder aus, ehe Mathias Kronawetter kurz vor der Pause zur Führung abschloss.

Zwei weitere Treffer für die Gastgeber

Auch in Halbzeit zwei war Moosburg das bessere Team. Zwar drückte der SC Kappel zu Beginn noch auf ein Tor, dieses gelang der Truppe aber nicht. Stattdessen war es in Minute 71 wieder Chigbogu Onuh, der den Ball im Netz unterbrachte und auf 3:1 erhöhte. Kurz vor Schluss legte Marco Divo noch einen drauf und brachte durch seinen Treffer den Endstand von 4:1 auf die Anzeigetafel. Moosburg bleibt durch diesen Sieg der Konkurrenz dicht auf den Fersen und platziert sich nach 16 Spielen am 3. Rang. Der SC Kappel belegt mit 19 Punkten den 10. Zwischenrang.

Josip Gasic, Trainer SV Moosburg:

"Alles in allem war das ein gutes Spiel, wo wir auch mit dem Ergebnis zufrieden sein können. Zu Beginn spielte im ersten Match in diesem Jahr zwar noch die Nervosität ein wenig mit, doch dann sind wir auch im Spiel angekommen. Das 2:1 haben wir zum richtigen Zeitpunkt gemacht und mit zwei weiteren Treffern die Partie dann entschieden. Verdiente drei Punkte für uns."

Nächste Woche warten auf den SV Moosburg eine schwierige Aufgabe, nämlich ein Auswärtsspiel in Friesach. Der SC Kappel kämpft daheim gegen St. Urban um drei Punkte.

