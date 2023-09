Moosburg nach Erfolg über Glanegg weiter auf Tuchfühlung zu den Spitzenreitern

Details Sonntag, 24. September 2023 20:07

In der 1. Klasse C wurde an diesem Wochenende die 10. Runde ausgespielt. Dort standen sich mit dem SV WellCard Moosburg und dem SV Glanegg zwei Topteams dieser Klasse gegenüber. Mit fünf bzw. sechs Siegen in den ersten Spielen dieser Saison rangieren beide Teams im oberen Tabellenfeld. Im Match am Sonntagnachmittag hatten die Kicker vom SV Moosburg die Nase vorn. Sie gewannen gegen den SV Glanegg mit 4:1.

Hausherren treffen in ausgeglichener Hälfte einmal mehr

Die Heimmannschaft startete gleich schwungvoll in die Begegnung und konnte auch sogleich scoren. Moreno Remskar verwandelte in der siebenten Spielminute zum frühen 1:0. Lange brauchte der SV Glanegg aber nicht um die passende Antwort zu finden. In Minute 18 glich Stefan Kraschl die Partie wieder aus. Weitere drei Minuten vergingen und Moosburg schoss sich erneut zur Führung. Diesmal hieß der Torschütze Chigbogu Onuh. Mit diesem 2:1-Zwischenstand ging es nach 45 Minuten schließlich in die Halbzeitpause.

Doppel-Doppelback von Remskar und Onuh

Nachdem sich die beiden Teams in der ersten Hälfte einen Fight auf Augenhöhe lieferten, ging es in der zweiten Hälfte nicht weniger anspruchsvoll zur Sache. Wieder war es aber der SV Moosburg, der zuerst den Ball im Netz unterbrachte. In Minute 68 durfte sich Chigbogu Onuh über seinen Doppelpack freuen. Glanegg versuchte zwar, zum Anschlusstreffer zu kommen, dieser wollte ihnen aber nicht gelingen. Stattdessen war es in der Schlussphase Moreno Remskar der ebenfalls mit seinem zweiten Tagestreffer den Sack zumachte und zum 4:1-Endergebnis abschloss. Damit kann der SV Moosburg an die Spitzenreiter Oberglan und Ludmannsdorf anschließen und steht mit 23 Zählern auf Rang drei. Die Gäste aus Glanegg rangieren mit 17 Punkten auf Platz sechs.

Josip Gasic, Trainer SV Moosburg:

„Beide Teams legten eine gute Leistung in diesem Match an den Tag. Wir haben es aber geschafft, die Treffer zu den richtigen Zeitpunkten zu erzielen. Alles in allem ein sehr gutes Erstklassenspiel mit dem besseren Ende für uns, was im Endeffekt auch verdient war. Weiterhin wollen wir die Saison mit einem Platz in den Top 5 abschließen. Oberglan und Ludmannsdorf werden schwer zu biegen sein, die Teams dahinter sehe ich auf Augenhöhe.“

Die nächsten Spiele für die beiden Mannschaften stehen kommenden Samstag am Programm. Moosburg muss auswärts in Friesach performen, während Glanegg zuhause mit dem SV Ludmannsdorf eine sehr schwierige Aufgabe zu bewältigen hat.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.