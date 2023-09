SG Krumpendorf/Pörtschach holt wichtige drei Punkte im Freitagsspiel gegen den HSV

Details Samstag, 30. September 2023 10:35

Die 11. Runde der 1. Klasse C wurde am Freitagabend mit dem Aufeinandertreffen der SG Krumpendorf/ATUS Pörtschach und dem HSV Klagenfurt eingeläutet. Für die beiden Nachbarn aus dem unteren Tabellendrittel ging es darum, sich ein wenig Luft zu verschaffen und mit drei Punkten dem letzten Platz vorerst zu entkommen. Dieses Vorhaben setzte die SG Krumpendorf/Pörtschach in die Tat um, sie gewannen das Match gegen den HSV mit 3:1.

Kellerduell startet mit Treffer fürs Heimteam

15. gegen 14. – so lautete das Duell an diesem Freitagabend in der 1. Klasse C – unter den beiden Teams steht in der Tabelle nur der SV St. Urban. Das Ziel war es also, drei Punkte in diesem wichtigen Kellerduell zu holen. In der ersten Hälfte der Partie ergriff dann Marcel Kaiser die Initiative, diesem Vorhaben ein Stück näher zu kommen. Er erzielte in der 26. Minute das 1:0 für die Elf vom Wörthersee – gleichzeitig auch der Pausenstand.

HSV kommt zurück, SG macht kurzen Prozess

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Die Gäste aus der Hauptstadt brauchten keine zwei Minuten, um den Ball das erste Mal in den zweiten 45 Minuten im Netz unterzubringen. Der Torschütze hieß in Minute 47 Sebastian Garbus. Dieser Ausgleichstreffer fungierte wohl als früher Weckruf für die Hausherren in der zweiten Hälfte, denn nur sieben Minuten später stellte Samuel Mancini den alten Vorsprung wieder her. In weiterer Folge gelang der erneute Ausgleich den Gästen nicht und so schnürte Pascal Pirker in der Nachspielzeit den Sack zu. Sein Treffer zum 3:1 fixierte der Heimelf endgültig die drei Punkte an diesem Freitagabend. Weiterhin stehen die beiden Teams auf Rang 14 und 15, wobei sie nach diesem Match aber nun Platz getauscht haben.

Martin Kaiser, Trainer SG Krumpendorf/Pörtschach:

„Für uns war es extrem wichtig, wieder anzuschreiben und wir hoffen weiterhin, dass es nun in die richtige Richtung weg von den Abstiegsrängen geht. Die Personalsituation ist derzeit schwierig, in der ganzen Saison konnten wir noch nie mit der kompletten Mannschaft auflaufen. Trotzdem wollen wir bis zum bitteren Ende kämpfen und das Beste aus unseren Matches im Herbst herausholen.“

Auch kommende Woche wartet auf die SG Krumpendorf/Pörtschach wieder ein Duell gegen einen Haupstadtclub. Diesmal ist es auswärts der KAC 1b. Der HSV Klagenfurt bekommt es daheim mit dem SV Glanegg zu tun.

