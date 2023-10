An Friesach gescheitert! Ludmannsdorf vergibt zuhause Chance auf die Tabellenführung

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 20:42

In der 12. Runde der 1. Klasse C trafen an diesem Wochenende der SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf und der Friesacher AC/Hirter Pils aufeinander. Da Ludmannsdorf den Spitzenreiter der Klasse, dem SV Oberglan, dicht auf den Fersen ist und dieser sein Match am Vormittag gegen Reichenau verlor, hatten die Rosentaler die Chance, mit einem Sieg die Tabellenspitze zu erklimmen. Ihnen im Weg stand aber der Friesacher AC, der die Begegnung nach Rückstand noch drehte und den Ludmannsdorfern den Sprung auf den Platz an der Sonne vorerst verwehrte.

Underdog rückt mit Personalnot an

Nachdem Oberglan am Vormittag die erste Saisonniederlage einfuhr und der SV Ludmannsdorf nur einen Punkt hinter den Ligaprimus lauert, bestand im Match gegen Friesach die Chance auf Platz eins. Zudem hatten die Gäste eine akute Personalnot zu beklagen, ganze neun Spieler fehlten den Friesachern an diesem Wochenende. Die Rollen schienen also klar verteilt zu sein und dennoch gelang es den Favoriten nicht, in Hälfte eins die Weichen auf Sieg zu stellen – es blieb bis zum Pausenpfiff torlos. Die Defensivtaktik der Gäste schien aufzugehen.

Nach Rückstand dreht’s Friesach noch

Im zweiten Durchgang schraubten die Hausherren dann das Tempo etwas hoch und kamen zu immer mehr Gelegenheiten. In Minute 61 bekamen sie einen Strafstoß zugesprochen. Topscorer Jure Skafar zögerte nicht lange und büchsierte die Kugel zum 1:0 in die Maschen. Doch Friesach gab sich nach diesem Rückstand nicht geschlagen und so landete ein Ball von Luca Auer in der 77. Spielminute im Netz der Ludmannsdorfer. Damit gaben sich die Gäste aber auch nicht zufrieden und gingen aufs Ganze. Schließlich wurde dieser Kampfgeist belohnt: Niklas Jeglitsch war der Mann, der den Führungstreffer für seine Friesacher erzielte, das Spiel somit zugunsten der Gäste drehte und dem SV Ludmannsdorf die Gelegenheit auf die Tabellenführung nahm. Somit überholt der SV Moosburg die Rosentaler in der Tabelle, die nun den dritten Platz innehaben. Friesach verbessert sich um einen Rang (12.).

Kevin Schlosser, Trainer Friesacher AC:

„Nach fünf verlorenen Spielen hintereinander und neun fehlenden Spielern legten wir es heute im Match gegen den Tabellenzweiten defensiv an und konzentrierten uns aufs Kontern. Ludmannsdorf hatte mehr Gelegenheiten, doch unser Tormann Zwinger konnte sich oft auszeichnen und uns vor den Rückstand bewahren, nur ein Elfer fand den Weg ins Tor. Nach unserem Ausgleich gingen wir aufs Ganze und wurden im Endeffekt für den Kampfgeist belohnt. Nun heißt’s für uns so viele Punkte wie möglich im Herbst noch zu holen und in der Tabelle weiter nach vorne rücken.“

Die nächste Chance auf drei Punkte hat der Friesacher AC am kommenden Samstag. Dort erwartet man vor heimischer Kulisse den HSV Klagenfurt. Ludmannsdorfs Gegner heißt am selben Tag GSC Liebenfels.

