Chance auf Anschluss vertan! Reichenau scheitert knapp gegen starke Treibach Juniors

Details Montag, 06. November 2023 20:40

Kurz vor der Winterpause war in der 1. Klasse C auf vielen Schauplätzen nochmal Spannung geboten. Der SC Reichenau/Falkert hatte am Sonntagnachmittag bei den SK Treibach Juniors die Chance, nach der Niederlage von Moosburg sowie den Remis von Oberglan, wieder näher an das Spitzenfeld ranzukommen und die Ausgangslage vor der Frühjahrssaison nochmal deutlich spannender zu machen. Dies misslingte dem Team südlich der Turrach aber, gegen starke junge Treibacher musste man sich schlussendlich mit 1:0 geschlagen geben.

Torloses Remis zur Pause

Da das Spitzenfeld in den letzten Runden immer näher zusammenrückte, bestand für den SC Reichenau am letzten Spieltag vor der Winterpause die Möglichkeit, mit einem Sieg sich wieder in den Meisterschaftskampf voll und ganz zu etablieren. Das war auch ihr Ziel, doch sie hatten an diesem Sonntag im Auswärtsspiel nicht die Rechnung mit den Treibach Juniors gemacht. So hielten die Gastgeber in der ersten Hälfte gut dagegen, erspielten sich immer wieder Torgelegenheiten und hielten hinten die Null. Demzufolge ging das Match nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Kabinen.

Goldtreffer nach Wiederanpfiff

In der zweiten Halbzeit sollten dann die jungen Treibacher für ihr Bemühen belohnt werden. So war es Thomas Pirker in der 53. Spielminute der einen Distanzschuss sehenswert zur Führung verwertete. Das Momentum war auch in den darauffolgenden Minuten auf Seiten der Heimelf, immer wieder erspielten sie sich Chancen. Wenig war hingegen vom SC Reichenau zu sehen, der in der zweiten Hälfte nicht richtig zum Zug kam. Schließlich waren die 90 Minuten vorbei und das Match endete mit einem 1:0-Erfolg für die Treibach Juniors, die dadurch auch in der Tabelle einiges gutmachten und auf Rang sieben vorrückten. Der SC Reichenau bleibt mit 31 Punkten auf Platz vier stehen.

Manuel Kerhe, Trainer SK Treibach Juniors:

„Wir zogen das Spiel von Anfang an gut auf, standen kompakt und ließen nichts zu. Die erste Hälfte verlief dennoch sehr ausgeglichen. In der zweiten Hand übernahmen wir das Spielgeschehen und hätten nach dem 1:0 gerne noch weitere Tore schießen können. Mit der Entwicklung der Jungs bin ich aber generell extrem zufrieden, so kann es gerne im Frühjahr weitergehen.“

Die Winterpause in der 1. Klasse C dauert nun bis Ende März an. Dann treffen die Treibach Juniors auswärts auf den Friesacher AC, während der SC Reichenau gegen den SC Sörg um Punkte kämpft.

