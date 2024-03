Spannendes Kellerduell zwischen SG Wörthersee und St. Urban läutet die Frühjahrssaison ein!

Spielberichte

Das letzte Märzwochenende ist angebrochen, und nun rollen auch auf den Fußballplätzen in Kärntens 1. Klassen wieder die Bälle. In der 1. Klasse C wurde die 17. Runde ausgespielt, wo es zum Aufeinandertreffen der SG Krumpendorf/Pörtschach und dem SV St. Urban kam - einem Kellerduell in dieser Liga.

Zwei Traumschüsse zur Gästeführung

Platz 14 und 15 - so sah die Ausgangslage für die beiden Teams vor diesem Aufeinandertreffen am Sonntagnachmittag aus. Dementsprechend ging es für die Mannschaften in diesem Duell um sehr viel. St. Urban startete gleich schwungvoll in die Partie und hatte in der Anfangsphase ganze acht Eckbälle zu verbuchen. Ein Torerfolg schaute vorerst dabei aber noch nicht heraus. Dies sollte sich ändern, als Matevz Gabrovsek in der 24. Minute einen wahrlichen Sonntagsschuss auspackte und aus ca. 55 Metern das Netz zum Zappeln brachte. Philipp Kandut tat es ihm zehn Minuten später fast gleich, nur betrug die Distanz diesmal "nur" 35 Meter - 2:0 für die Gäste aus St. Urban, und der Käse schien schon früh in dieser Begegnung gegessen zu sein.

Aufholjagd der Heimmannschaft wird belohnt

Doch nach dem zweiten Gegentreffer wachte das Heimteam vom Wörthersee schließlich auf und erzielte durch Arnel Besic kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Dem aber nicht genug, denn Marcel Kaiser legte nur drei Minuten später nach und glich die Partie wieder aus. Auch nach Wiederanpfiff kämpfte die SG Krumpendorf/Pörtschach tapfer um drei Punkte und sollte auch dafür belohnt werden. Pascal Pirker und Andreas Hartel brachten schließlich nach 80 Minuten ein 4:2 auf die Anzeigetafel. Kurz vor Schluss kamen die Gäste noch einmal durch Davor Bokalic zum Zug und verkürzten auf 4:3. Dieser Treffer kam aber zu spät, es blieb nach 90 Minuten bei diesem Endergebnis. Somit belohnte sich die SG Wörthersee mit drei wichtigen Punkten im Kellerduell und gab die rote Laterne an den SV St. Urban ab.

Martin Kaiser, Trainer SG Krumpendorf/Pörtschach:

„Nachdem die Gegner aus St. Urban zunächst mit sehr vielen Eckbällen und zwei Traumtoren in die Partie starteten, gelang es uns, nach 40 Minuten schließlich ins Spiel zu kommen. Wir zogen auf 4:2 davon, verabsäumten es aber, den Sack danach zuzumachen. So wurde es zum Ende hin noch einmal spannend, aber die drei Punkte blieben Gott sei Dank bei uns. Der Sieg war alles in allem nicht unverdient, da wir Moral beweisen konnten und den Zwei-Tore-Rückstand noch drehen konnten. Nur an der Chancenverwertung werden wir noch arbeiten müssen.“

Am Osterwochenende geht es für die beiden Teams in der Liga weiter, um die Mission der Vermeidung des Abstieges fortzusetzen. Die SG Krumpendorf/Pörtschach muss sich am Ostersonntag auswärts dem SV Oberglan stellen, während der SV St. Urban auf heimischem Rasen den SV Glanegg am Ostermontag erwartet.

