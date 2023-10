Steuerberg überrascht gegen den Tabellenführer! Egger und Walder schießen Moosburg ab

Details Montag, 30. Oktober 2023 18:33

Die 1. Klasse C hat in dieser Saison so einiges zu bieten. Ganz vorne spielt sich ein enges Meisterschaftsrennen ab, wo der SV Moosburg, der SV Ludmannsdorf, der SV Oberglan und der SC Reichenau zu den Favoriten zu zählen sind. Einer dieser Favoriten strauchelte aber deutlich an diesem Wochenende, nämlich der SV WellCard Moosburg. Gegen einen effizienten SV Steuerberg verlor der Tabellenführer klar mit 6:2.

Lupenreiner Egger-Hattrick in 33 Minuten

Das Match am Sportplatz in Steuerberg startete von Beginn an fulminant, denn schon in der fünften Spielminute durften die Fans, die das Heimteam sympathisierten zum ersten Mal jublen. Manuel Egger versenkte die Kugel früh in der Partie im gegnerischen Kasten. Es sollte aber nicht sein letztes Goal an diesem Sonntagvormittag sein, denn nur 13 Minuten später zog er erneut ab und brachte die Kugel im Netz unter. In der 33. Minute war es wieder Manuel Egger, der binnen einer guten halben Stunde einen lupenreinen Hattrick erzielte. Der SV Steuerberg überzeugte durch seine Effizienz und so stand es nach 33 Minuten 3:0 für die Heimischen.

Steuerberg weiterhin sehr effizient

Dann wachte der SV Moosburg aber allmählich auf und erzielte einen Treffer durch Aleksander Malivojevic und ging zumindest nicht torlos in die Pause. Doch auch nach Wiederaufnahme des Matches bewies sich der SV Steuerberg eiskalt vorm Tor. So brachte Daniel Walder sein Team in der 49. Minute wieder höher in Führung. Trotz des erneuten Anschlusstreffers von Moreno Remskar in der 66. Minute wurde der SV Moosburg weiter vom SV Steuerberg überfahren. Einmal mehr waren es Manuel Egger mit seinem vierten Tagestreffer und Daniel Walder mit seinen Doppelpack, die nach 77 Minuten einen Stand von 6:2 auf die Anzeigetafel brachten. Moosburg hatte dem nicht mehr viel entgegenzusetzen und so blieb es bei diesem Endstand. Damit bleiben die Moosburger zwar an der Tabellenspitze, haben aber mit dem punktegleichen SV Ludmannsdorf und dem zwei Zähler dahinterliegenden SV Oberglan zwei brandgefährliche Verfolger im Nacken. Der SV Steuerberg verbessert sich hingegen in der Tabelle auf den elften Rang.

Werner Oberrisser, Trainer SV Steuerberg:

„Wenn wir gegen die vorderen Teams spielen, haben wir erstaunlicherweise eigentlich selten Probleme. Dies zeigten wir wieder eindrucksvoll an diesem Wochenende, an dem wir ziemlich effizient gegen einen SV Moosburg, der nicht seinen besten Tag erwischt hat, agierten. Trotzdem war es ein verdienter Sieg für uns, weil wir taktisch genau das umsetzten, was wir uns vorgenommen haben. Uns ist klar, dass wir nicht jedes Wochenende einen Sahnetag wie diesen erwischen werden, trotzdem wollen wir jede Partie auf Sieg spielen. Über den Winter wollen wir eventuell auch noch den Kader verbreitern.“

Eine Partie gilt es vor der fast fünfmonatigen Pause über den Winter noch zu absolvieren, nämlich am kommenden Wochenende. Dort bekommt es der SV Steuerberg erneut mit einem Titelfavoriten zu tun. Der Gegner am heimischen Sportplatz heißt am Sonntagvormittag SV Ludmannsdorf. Tags zuvor muss der SV Moosburg auswärts in Gurnitz bestehen.

