Vier Tore zuhause reichen nicht zum Sieg! Gurnitz verliert gegen HSV mit 4:5

Details Dienstag, 02. April 2024 15:57

Der Ostersonntag hatte in der 1. Klasse C einiges zu bieten, unter anderem auch ein spannendes Fußballmatch zwischen dem ASKÖ Gurnitz und dem HSV Klagenfurt, das die Fans bis zur letzten Minute fesselte. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Wettkampf auf dem Rasen, der schließlich mit einem knappen Ergebnis endete.

Frühe HSV-Führung mit Gurnitz-Hoffnungsschimmer

Das Spiel begann mit schnellem Tempo und ersten Chancen auf beiden Seiten. Doch es war der HSV Klagenfurt, der zuerst das Tor erzielte. Dino Zenkovic brachte sein Team in der 25. Minute in Führung. Der HSV baute seine Führung weiter aus, als Franci Kocijan in der 36. Minute das zweite Tor erzielte. Doch die Freude des HSV Klagenfurt währte nicht lange, als Samuel Antonitsch für Gurnitz in der 45. Minute den Anschlusstreffer erzielte und die Hoffnung auf eine Aufholjagd aufkeimen ließ.

Torfeuerwerk in Hälfte zwei

Die zweite Halbzeit begann mit einem regelrechten Feuerwerk an Toren seitens des HSV Klagenfurt. Dino Zenkovic erhöhte in der 53. Minute, gefolgt von Franci Kocijan in der 55. und Lukas Haberl in der 56. Minute. Das Spiel schien schon entschieden zu sein, doch Gurnitz kämpfte sich zurück und erzielte durch Christopher Pöckl in der 65. Minute das zweite Tor. Als Aleksandar Markovic in der 81. Minute ein weiteres Tor für die Hausherren erzielte und Samuel Antonitsch gelang es in der 85. Minute noch einen drauflegte, kam nochmal die Spannung zurück ins Spiel. In einer furiosen Schlussphase gelang es Gurnitz jedoch nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, und der HSV Klagenfurt sicherte sich den knappen Sieg mit einem Endergebnis von 4:5.

Nach diesem aufregenden Match steht der ASKÖ Gurnitz nach wie vor auf dem 10. Platz in der Tabelle, während der HSV Klagenfurt die rote Laterne abgegeben hat und sich auf Platz 14 verbessert hat. Diesen Ausrutscher will der ASKÖ Gurnitz kommenden Freitag wieder ausbessern, wenn der Gegner auswärts KAC 1b heißt. Ob der HSV seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen kann, wird sich nächsten Samstag vor heimischer Kulisse gegen den SC Kappel zeigen.

