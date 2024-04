Klare Verhältnisse: Friesach überrollt St. Urban mit 8:1

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:03

Am vergangenen Samstag fand ein aufregendes Fußballmatch in der 1. Klasse C zwischen dem Friesacher AC/Hirter Pils und dem SV Naturstein Kogler St. Urban statt. Die Fans waren gespannt auf ein spannendes Spiel, und sie wurden nicht enttäuscht. Der Friesacher AC zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte von Anfang bis Ende, während der SV St. Urban sich schwer tat, dem Tempo und der Präzision ihres Gegners standzuhalten. Im Ende setzten sich die Gastgeber klar mit 8:1 durch.

Blitzstart und komfortable Halbzeitführung

Das Spiel begann explosiv, als Fabian Sortschan bereits in der ersten Minute einen Treffer erzielte, was die Heimmannschaft in eine frühe Führungsposition brachte. Der Friesacher AC setzte den Druck fort und kontrollierte das Spielgeschehen. In der 29. Minute war es erneut Fabian Sortschan, der das Netz zum zweiten Mal zum Zappeln brachte, und die Führung ausbaute. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Heinz Einwaller ein weiterer Treffer, was den Friesachern eine komfortablen 3:0-Führung zum Pausenpfiff bescherte.

Friesach lässt nicht locker und holt ungefährdeten Dreier

Nach dem Seitenwechsel setzte der Gastgeber sein dominantes Spiel fort. Florian Londer erhöhte in der 48. Minute auf 4:0, gefolgt von einem erneuten Treffer von Fabian Sortschan in der 51. Minute, der damit seinen Hattrick komplettierte. Der SV St. Urban fand kaum Gelegenheit, sich zu erholen, als Niklas Jeglitsch in der 69. Minute und Stefan Kandolf in der 70. Minute zwei weitere Tore für den Friesacher AC/Hirter Pils erzielten, was den Spielstand auf 7:0 erhöhte. Obwohl das Spiel bereits entschieden schien, gab der Friesacher AC/Hirter Pils nicht nach. Mario Schmidhofer erhöhte in der 86. Minute auf 8:0 und unterstrich damit die überlegene Leistung seiner Mannschaft. Der SV St. Urban gab jedoch nicht auf und kämpfte bis zum Schlusspfiff weiter. In der 89. Minute gelang Davor Bokalic schließlich ein Trosttreffer für den SV St. Urban, der jedoch nicht mehr als eine kleine Aufmunterung angesichts der deutlichen Überlegenheit des Friesacher AC/Hirter Pils war. So lautete das Endergebnis schließlich 8:1.

Kevin Schlosser, Trainer Friesacher AC:

„Am Beginn konnte der SV St. Urban noch gut mit uns mithalten, aber als wir im Laufe des Spieles immer gefährlicher wurden und uns Chance für Chance erarbeiteten, ging es schließlich Schlag auf Schlag. Der Sieg war somit hochverdient und hätte eventuell auch noch höher ausfallen können. Dies ist nun schon unser achtes ungeschlagenes Spiel in Folge, unserem Ziel, einen Top-5-Platz am Ende der Saison zu erreichen, kommen wir also Schritt für Schritt näher.“

Mit dem überzeugenden 8:1-Sieg demonstrierte der Friesacher AC/Hirter Pils seine Klasse und festigte seine Position im Mittelfeld der 1. Klasse C. Der SV St. Urban muss sich hingegen nach dem Sieg der SG Krumpendorf/Pörtschach mit der roten Laterne begnügen. Die nächsten Duelle lauten wie folgt: Der Friesacher AC trifft auf den SV Oberglan, während der SV St. Urban den GSC Liebenfels erwartet.

