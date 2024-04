Kappel feiert Kantersieg über KAC 1b und klettert in der Tabelle ein wenig nach oben

Spielberichte

In einem mitreißenden Duell zwischen dem SC Raika Kappel und dem KAC 1909 1b in der 1. Klasse C, das am Freitagabend stattfand, zeigte der SC Kappel eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen verdienten 6:0-Sieg. Mit diesem Erfolg klettert der SC Kappel wieder ein wenig in der Tabelle nach oben.

Überschaubarer erster Durchgang mit einem Treffer

Das Spiel begann intensiv und die Gastgeber versuchten von Beginn an, das Geschehen in die Hand zu nehmen. Der erste Durchbruch kam in der 8. Minute, als Stefan Stampfer vom SC Kappel mit einem präzisen Abschluss das Netz des KAC zum Zappeln brachte, die Führung für sein Team erzielte und den Zuschauern einen ersten Grund zur Freude gab. Die Spannung blieb hoch, und das Spiel blieb hart umkämpft. In weiterer Folge hatte der KAC mehr Spielanteile, Treffer sollte den Gästen aus der Landeshauptstadt aber vorerst keiner gelingen.

Kappel macht den Sack zu

In der zweiten Halbzeit bewies der SC Kappel erneut seine Stärke, als Stefan Stampfer in der 51. Minute erneut zuschlug und die Führung seines Teams ausbaute. Doch der KAC 1909 1b gab nicht auf und kämpfte weiterhin hart. In der 58. Minute schaffte es David Körbler, die Führung des SC Kappel weiter zu festigen, indem er einen weiteren Treffer erzielte und die Hoffnungen seines Teams auf den Sieg weiter befeuerte. Weiter ging es mit den Treffern nur in eine Richtung, als Luka Prasnikar in der 61. Minute ein Tor erzielte und die Führung weiter ausbaute. Als das Spiel in die Schlussphase ging, brachte der SC Kappel den entscheidenden Stich, um den Sieg endgültig zu sichern. Franz Pusar, der erst in der 68. Minute eingewechselt wurde, zeigte eine herausragende Leistung und erzielte zwei Tore für sein Team. Seine Treffer in der 79. und 87. Minute sorgten für Jubel auf den Rängen und markierten den Abschluss einer guten Leistung des SC Kappel. Ein 6:0 stand zum Schlusspfiff auf der Anzeigetafel.

Mit diesem Sieg distanziert sich der SC Kappel nun ein wenig vom Tabellenkeller und klettert auf Rang 10 mit 23 Punkten, während der KAC 1909 1b auf Platz 12 mit 21 Punkten verbleibt. Ein Sieg, der nicht nur wichtige Punkte sichert, sondern auch das Selbstvertrauen und den Teamgeist des SC Kappel stärkt. Dieser Spirit wird nächste Woche wieder auf die Probe gestellt, wenn der Gegner am heimischen Platz SV Glanegg heißt. Der KAC 1b trifft im kommenden Match auf den SC Sörg,

