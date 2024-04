Moosburg setzt Zeichen: Souveräner Sieg gegen den HSV Klagenfurt mit 6:1

Spielberichte

Details Montag, 29. April 2024 19:48

Am Sonntagnachmittag trafen in der 1. Klasse C der viertplatzierte SV WellCard Moosburg und der HSV Klagenfurt, der auf dem 15. Platz steht, aufeinander. Das Spiel versprach ein interessantes Duell zwischen zwei Teams aus unterschiedlichen Tabellenregionen, doch das Endergebnis von 6:1 zeigte deutlich die Überlegenheit des SV Moosburg.

Treffer zu wichtigen Zeitpunkten

Das Match begann ausgeglichen, wonach der Gast aus der Landeshaupstadt den Fokus vorerst auf die Defensive legte und die Hausherren dadurch schwer ins Spiel fanden. Doch in der 37. Minute brach Thomas Wallner für den SV Moosburg den Bann und erzielte das erste Tor. Nach der Halbzeitpause erhöhte Aleksander Malivojevic in der 47. Minute auf 2:0 für die Gastgeber, die zu zwei wichtigen Zeitpunkten im Spiel die nötigen Treffer schossen.

Moosburg dominiert in Durchgang zwei

Der Bann war nun gebrochen: Moreno Remskar baute die Führung in der 61. Minute weiter aus, gefolgt von einem erneuten Treffer von Malivojevic in der 67. Minute. David Bodner erhöhte in Minute 71 auf 5:0 für Moosburg, bevor Chigbogu Onuh in der 82. Minute das 6:0 erzielte und somit das Ergebnis weiter ausbaute. Der HSV Klagenfurt konnte erst in der 89. Minute durch David Lauritz das Netz zum Zappeln bringen und dadurch den Ehrentreffer erzielen. Dieses 6:1 war nach 90 Minuten auch das Ergebnis, das die Anzeigetafel am Sportplatz in Moosburg aufwies. Trotz des deutlichen Sieges änderte sich nichts an den Tabellenpositionen beider Teams. Der SV Moosburg behält seinen vierten Platz, während der HSV Klagenfurt weiterhin auf dem 15. Platz und damit voll im Abstiegskampf verharrt.

Josip Gasic, Trainer SV Moosburg:

„Mit der Leistung der Mannschaft an diesem Sonntag bin ich sehr zufrieden. Obwohl wir zu Beginn nicht gleich ins Spiel kamen, nutzten wir die Möglichkeiten zu wichtigen Zeitpunkten vor und nach der Halbzeit, fuhren zwei Konter in der zweiten Hälfte erfolgreich zu Ende und entschieden dadurch das Spiel für uns. Kurz zusammengefasst: ein sehr gutes 1.-Klassen-Match mit einem verdienten Sieg für uns, da wir mehr Spielanteile hatten.“

Weiterhin setzt der SV Moosburg die Ambitionen hoch an und will in den letzten acht Spielen sein bestes Gesicht zeigen. Die nächste Möglichkeit zu punkten, besteht am kommenden Freitag, wenn der Gegner auswärts KAC 1b heißt. Für den HSV Klagenfurt werden die Aufgaben nicht leichter, so wartet doch nächsten Samstag der Tabellenführer aus Ludmannsdorf auf das Hauptstadt-Team.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.