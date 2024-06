Ludmannsdorf jubelt: Meistertitel nach packendem 1:1 gegen Oberglan

Spielberichte

Details Montag, 10. Juni 2024 18:24

Am Sonntagabend erlebten die Fans der 1. Klasse C ein wahres Fußballfest, als im direkten Duell zwischen dem SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf und dem SV Oberglan der Meistertitel entschieden wurde. Beide Teams hatten eine herausragende Saison gespielt und sorgten somit für einen spannenden Showdown in der letzten Runde. Mit zwei Punkten Vorsprung hatte Ludmannsdorf die bessere Ausgangslage und konnte sich sogar ein Unentschieden leisten, während Oberglan zwingend gewinnen musste, um den Titel zu holen.

Kein Risiko zu Beginn

Vor einer atemberaubenden Kulisse von 1600 Zuschauern und bei optimalem Fußballwetter begann das Spiel mit einer Phase des Abtastens. In der ersten Hälfte gab es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen, da die Defensivreihen beider Teams hervorragend standen. Kurz vor der Pause hatte Ludmannsdorf die erste gute Gelegenheit des Spiels, als Jure Skafar mit einem Freistoß nur die Latte traf. Nach der Pause startete Oberglan druckvoll und erspielte sich eine gute Chance. Doch die erste große Wende des Spiels kam in der 54. Minute. Ludmannsdorfs Toptorjäger Jure Skafar, der mit 57 Toren in 28 Partien einen Rekordwert in ganz Österreich aufgestellt hatte, verletzte sich und musste das Feld verlassen. Dies war ein herber Rückschlag für Ludmannsdorf, das nun ohne seinen Torjäger weiterspielen musste.

Wahnsinns-Schlussphase im Meisterschaftsentscheid

Das Spiel verlief weiter auf hohem Niveau und die Teams schenkten sich nichts. In der Schlussphase des Spiels ergaben sich Großchancen auf beiden Seiten. Beide Teams scheiterten jedoch knapp an der exzellenten Defensivarbeit oder an herausragenden Torwartparaden. In der 89. Minute bekam Ludmannsdorf einen Elfmeter zugesprochen, den Markus Partl souverän verwandelte. Dies schien die Vorentscheidung zu sein, doch Oberglan gab nicht auf. In der 95. Minute gelang Marco Messner ein wunderschöner Schlenzer, der den Ausgleich brachte und das Spiel nochmals spannend machte.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als Oberglan in der 97. Minute eine letzte Großchance hatte. Doch Ludmannsdorfs Keeper Manuel Jachs parierte sensationell und sicherte seinem Team damit die Meisterschaft. Am Ende trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden, was Ludmannsdorf den Titel mit zwei Punkten Vorsprung einbrachte.

Gerhard Supanz, Club Management SV Ludmannsdorf:

„Natürlich hätte man das sich nicht besser erträumen können, dass die Auslosung dieses Duell am letzten Spieltag hergibt. Für alle Fußballfans und Vereinsvertreter ist das natürlich perfekt. Beide Teams haben eine sensationelle Frühjahrssaison gespielt und der Showdown vor einer Rekordkulisse vor 1600 Zusehern war der krönende Abschluss. Wir wussten, dass es um so viel in diesem Match geht und so legten wir das Spiel auch an. Die Schlussphase war dann nochmal an Spannung kaum zu überbieten. Toller Abschluss einer sensationellen Aufstiegssaison.“

Es war ein würdiger Showdown am letzten Spieltag, bei dem beide Teams eine super Saison gespielt hatten. Über 1600 Zuschauer im Stadion und mehr als 50.000 Tickeraufrufe auf Ligaportal zeugen von der enormen Begeisterung und Spannung, die dieses Spiel mit sich brachte. Ludmannsdorf krönte eine hervorragende Saison mit dem Meistertitel, während Oberglan trotz großartiger Leistung knapp das Nachsehen hatte.

Gratulation an Ludmannsdorf zum Titel nach diesem spannendem Saisonfinale!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.