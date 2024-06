Ernüchterung nach 7:0-Sieg: HSV Klagenfurt steigt ab

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 14:37

Am Samstagabend fand in der letzten Runde der 1. Klasse C das entscheidende Spiel zwischen dem HSV Klagenfurt und dem SV St. Urban statt. Für den HSV Klagenfurt ging es um den Klassenerhalt, während der Abstieg von St. Urban bereits vorzeitig besiegelt war. Um den Abstieg zu vermeiden, musste der HSV Klagenfurt unbedingt gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die SG Krumpendorf/Pörtschach sowie der SV Steuerberg in ihren Parallelspielen nicht punkten würden. Zur Ernüchterung des HSV passierte aber genau dies und obwohl die Klagenfurter ihre Aufgabe eindrucksvoll erledigten, ist der Gang in die 2. Klasse besiegelt.

Eindrucksvoller Sieg der Klagenfurter

Die Hausherren begannen das Spiel hochmotiviert und setzten St. Urban von Anfang an unter Druck. Bereits in der 5. Minute eröffnete Dino Zenkovic den Torreigen mit dem 1:0. In der 20. Minute baute Matevz Hribar die Führung weiter aus, und nur drei Minuten später traf erneut Dino Zenkovic zum 3:0. Lukas Haberl erhöhte in der 30. Minute auf 4:0 und sorgte damit schon frühzeitig für klare Verhältnisse. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der HSV das Spielgeschehen. Belmin Sahmanovic traf in der 67. Minute zum 5:0 und legte in der 87. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends nach. Den Schlusspunkt setzte St.-Urban-Kicker Philipp Kandut in der 90. Minute mit einem Eigentor, was den Endstand von 7:0 besiegelte.

Bittere Erkenntnis nach Abpfiff

Trotz des beeindruckenden Sieges und der starken Leistung auf dem Platz reichte es für den HSV Klagenfurt nicht zum Klassenerhalt. In den Parallelspielen konnte die SG Krumpendorf/Pörtschach gegen Friesach gewinnen, und der SV Steuerberg holte einen Punkt gegen Moosburg. Damit blieben diese Teams in der Tabelle vor dem HSV Klagenfurt, der aufgrund dieser Ergebnisse den Gang in die 2. Klasse antreten muss. Eine bittere Nachricht für den Hauptstadtclub, für den sich der 7:0-Erfolg wie eine Niederlage anfühlen muss.

Für den HSV Klagenfurt und den SV St. Urban bedeutet dies, dass sie in der nächsten Saison beide in der 2. Klasse spielen werden. Der Abstieg ist besonders schmerzhaft für den HSV, der trotz des beeindruckenden Sieges in der letzten Runde die Klasse nicht halten konnte.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.