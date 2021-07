Meisterporträt: Der SV Maria Rojach

Details Mittwoch, 14. Juli 2021 11:15

Bis zur neuen Saison in rund eineinhalb Wochen wollen wir euch die Meistervereine etwas näher bringen. Was treibt sie an, welche Geschichte steckt hinter den Erfolgreichsten in den KFV-Gewässern? Heute präsentieren wir den SV Maria Rojach. Die Lavanttaler gewannen die 2. Klasse D und wissen mittlerweile gut, wie sich ein Aufstieg anfühlt. In der Vereinsgeschichte gab es davor nämlich bereits vier Aufstiegspartys, die letzte 2013/14.

Maria Rojach trat nach der Gründung 1972 im nächsten Jahr dem KFV bei, es gelang auf Anhieb unter Trainer Niko Schwab und Kapitän Manfred Probst der Aufstieg in die 1. Klasse. Zwischendurch stiegen die Lavanttaler immer wieder einmal ab, die Wiederaufstiege gelangen 1996, 2004, 2014 und eben nun 2021. Rekordverdächtig war der Abstieg in die 2. Klasse 1999. Der Verein verließ nur 8x als Verlierer den Platz, gewann aber nur 2x bei sagenhaften 16 Remis. 2008 belegte Maria Rojach unter Trainer German Findenig Rang 6 in der 1. Klasse, das war das bisherige Allzeithoch. Der jüngste, bereits 5. Aufstieg bugsiert das Team wieder zurück in die 1. Klasse D.





Maria Rojach wurde Meister und steigt zum fünften Mal in die 1. Klasse auf. Foto: SV Maria Rojach

Zäher Beginn mit Happyend

Dabei sah es Anfangs gar nicht nach einer erfolgreichen Spielzeit aus, in der ersten Runde gab es eine klare Abfuhr gegen Preitenegg, in der 3. Runde ein Xerl vs. St. Paul. Dann kam die Maschinerie aber ins Rollen und Maria Rojach feierte 8 Siege in Serie. Letztendlich stand man noch vor den Nachholspielen im Juni als Meister fest.

Hochmotivierte Truppe bleibt weitgehend gleich

Trainer Reinhard Puggl spricht mit Stolz über eine “hochmotivierte Mannschaft”, die von sich aus auf die Sommerpause verzichtete und zusammen bleibt. Es gibt keine Abgänge und zwei punktuelle Verstärkungen. Martin Brunner (St. Andrä) und Philipp Sticker (Comeback) streifen sich fortan das Rojach-Jersey über. Wie für viele Aufsteiger wollen die Lavanttaler nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ansonsten freut sich alles über die Gegner in der neuen Liga. Puggl: “Bad St. Leonhard, St. Margarethen, Lavamünd sind Super-Derbys.”