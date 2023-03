Überraschungsteam Eitweg will Selbstbewusstsein in das Frühjahr mitnehmen

Details Donnerstag, 09. März 2023 18:40

Der SV Eitweg belegt derzeit nach der Herbstsaison den fünften Tabellenrang in der 1. Klasse D und hat mit acht Siegen in 14 Spielen eine optimale Hinrunde hinter sich. Nachdem die Lavanttaler in der letzten Saison nur ganz knapp am Abstieg vorbeischrammten, sind sie in diesem Jahr weit vom Tabellenkeller entfernt. Überzeugende Siege, wie zum Beispiel gegen den Tabellenführer Tainach oder den Unterliga-Absteiger Rückersdorf, schafften die Basis für diese Platzierung im oberen Bereich.

Platzierung „sehr überraschend“

In der letzten Saison schauten für den SV Eitweg nur magere 22 Punkte heraus – ein Platz im Tabellenkeller also. Und auch nach Meisterschaftsende sah es nicht gut für sie aus, als zwei Spieler den Verein verließen. Umso überraschender ist also die Punkteausbeute und Tabellenplatzierung in dieser Saison. Dies bestätigt auch Trainer Gerald Eberhardt: „Das Ziel für dieses Jahr war es, den Abstieg zu vermeiden. Dass wir nun so gut dastehen ist für uns auch sehr überraschend.“ Dennoch wollen die Lavanttaler im Frühjahr am Boden bleiben. „Wir schauen einfach weiterhin von Spiel zu Spiel und hoffen, trotz der harten Konkurrenz, die 30-Punkte-Marke bald zu überschreiten und damit dem Klassenerhalt einen sehr großen Schritt näherzukommen.“ betont der Coach.

Gute Vorbereitung und wenig Verletzungen waren das Mittel

Mit einem Optimum von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge, startete der SV Eitweg perfekt in die Saison. Dies war vor allem einer guten Vorbereitung und auch ein wenig Glück geschuldet. „Der Fast-Abstieg letztes Jahr hat uns Motivation und Kraft gegeben, es heuer besser zu machen. Eine gute Vorbereitung, perfekter Teamspirit was die private Urlaubsansetzung der Spieler betrifft und auch das Glück, dass wir wenig Verletzte hatten, sind wahrscheinlich der Grund, warum wir vorne dabei sind.“ gibt sich Eberhardt zufrieden. Auch im Winter soll die Vorbereitung nicht zu kurz kommen, obwohl auf ein Trainingslager diesmal bewusst verzichtet wird. Stattdessen trainiert die Mannschaft von Spielleiter Eberhardt im heimischen Lavanttal. Neben Hallen- und Lauftraining in Eitweg, wurde das Außentraining und die Testspiele auf dem Kunstrasenplatz in St. Andrä ausgetragen.

Aktivitäten am Transfermarkt

Natürlich war der SV Eitweg, so wie viele andere Vereine in dieser 1. Klasse D, auch aktiv auf dem Transfermarkt. Zwar hatte man mit Pascal Dörflinger, der zu Griffen wechselt und Jure Smigoc, der den Verein in Richtung Slowenien verlässt, zwei Abgänge zu verbuchen, konnte aber mit Urh Grezovnik einen routinierten Legionär aus Slowenien dazugewinnen. „Trotz dieser Verstärkung haben wir immer noch eine sehr dünne Kaderdecke. Wir hoffen einfach, dass sich wenige Spieler im Frühjahr verletzen und wir so recht gut durchkommen. Mit dem nötigen Glück und einer topmotivierten Mannschaft können wir es vielleicht schaffen, in der oberen Tabellenhälfte zu bestehen.“ zeigt sich Eberhardt abschließend optimistisch.

Für den SV Eitweg startet die Rückrunde dann schon nächste Woche am 18.3. An diesem Tag empfängt man zuhause um 15:30 Uhr den SK Kühnsdorf.

