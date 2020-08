Erster Sieg seit über einem Jahr! Haimburg schlägt Kühnsdorf!

Details Montag, 03. August 2020 17:09

Letztmals gelang dem SV Haimburg am 29. Mai 2019 ein Sieg (5:3 über Ebental). Rund 14 Monate und eine wieder aufgegebene Spielgemeinschaft später steigt nach dem 3:1 über den SK Kühnsdorf endlich wieder eine Siegeskabinenparty am Haimburger Platz.

Nach dem letzten Katastrophenherbst mit lediglich einem Pünktchen aus 16 Spielen zogen die Verantwortlichen in Haimburg die Notbremse, lösten die Spielgemeinschaft mit Völkermarkt 1b auf und installierten mit Horst Scheucher einen neuen Headcoach. Dazu verpassten sie der Truppe ein Facelifting.

Diese neue Formation musste zwar lange auf den ersten Meisterschaftseinsatz warten, der sich dafür umso erfolgreicher gestaltete. Kühnsdorf, selbst mit zahlreichen neuen Spielern angetreten stand von Beginn an auf verlorenem Posten.

Haimburg nicht wiederzuerkennen



Die Heimischen starteten de facto mit 1:0 Sandro Seifried, drehte nach einer Ecke bereits nach zwei Minuten jubelnd ab, nachdem er das Leder per Kopf in die Maschen versenkte. Ein beinahe spiegelgleiches Tor dann in der 2. Minute, wieder durch Seifried ließ die Heimischen rasch auf die Siegerstraße abbiegen. Kühnsdorf, im Cup noch gegen Tainach im Elferschießen erfolgreich, war an jenem Sonntagabend völlig abgemeldet.



Auch in der 2. Hälfte änderte sich nur wenig an der Spielanlage. Der Truppe von Gerald Eberhardt wollte einfach nicht so recht was gelingen und fing sich einen sehenswerten Gegentreffer von Florian Wutte (60.) ein. Damit war der Sieg in trockenen Tüchern, daran änderte auch der erste und einzige Kühnsdorf-Treffer durch Matjaz Straus (65.) nichts.



Stimme zum Spiel:



Horst Scheucher (Trainer Haimburg):



„Das war natürlich ein gelungener Start, auch in der Art und Weise wie der Sieg eingefahren wurde. So haben wir nächste Woche in Lavamünd keinen Druck.“

Die Besten: Sandro Seifried (St.), Manuel Kopeinig (Tor)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten