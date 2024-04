Spannung bis zum Schluss: SV Tainach triumphiert gegen Tabellenführer Gallizien

Spielberichte

Bei sommerlichen Temperaturen trafen am Sonntagnachmittag der SV K&K Küchen und Wohnkonzept Gallizien und der Sportverein Tainach in einem mit Spannung erwarteten Derby in der 1. Klasse D aufeinander. Von Beginn an versprachen die Rahmenbedingungen ein intensives und emotionales Spiel. Der SV Gallizien, der als Favorit in die Partie ging, sah sich einem entschlossenen SV Tainach gegenüber, der trotz personeller Engpässe beeindruckenden Kampfgeist zeigte und die Partie schlussendlich mit 1:0 für sich entschied.

Der Tabellenführer verschießt zwei Elfmeter

Die erste Halbzeit bot den Zuschauern ein schwunghaftes Spiel, bei dem Gallizien zu Beginn versuchte, das Zepter in die Hand zu nehmen. Bereits in der 7. Minute zeichnete sich die Spannung des Derbys ab, als Gallizien einen Elfmeter zugesprochen bekam, welcher aber neben dem Tor einschlug. Die vergebene Chance, früh in Führung zu gehen, sollte sich als symptomatisch für den weiteren Spielverlauf erweisen. Trotz guter Ansätze der Gastgeber und einer kämpferischen Leistung von Tainach, blieb das erste Tor aus. Die erste Halbzeit endete somit gerecht unentschieden. Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild. Beide Teams kämpften leidenschaftlich um den Ballbesitz, wobei Gallizien durchaus Möglichkeiten hatte, das Spiel für sich zu entscheiden. So wurde den Hausherren in der 62. Minute erneut ein Strafstoß zugesprochen, doch wieder wurde der Ball nicht im Netz untergebracht. Tainach antwortete darauf mit eigenen gefährlichen Angriffen, die jedoch zunächst nicht zum Erfolg führten.

Entscheidung in der Schlussphase zugunsten der Gäste

Die Partie schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, bis der SV Tainach in der 75. Minute durch Denis Bandur das ersehnte Tor erzielte. Nach einem gut ausgeführten Stanglpass verwandelte Bandur gekonnt und brachte die Gäste damit in Führung. Trotz weiterer Anstrengungen von Gallizien, den Ausgleich zu erzielen, darunter eine knappe Kopfballchance in der 90. Minute, gelang es dem Heimteam nicht, das Blatt zu wenden. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Bemühungen und mehreren Spielerwechseln auf beiden Seiten, doch das Ergebnis blieb unverändert. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für den SV Tainach, nachdem auch sechs Minuten Nachspielzeit die Hoffnungen des SV Gallizien auf ein Unentschieden zunichtegemacht hatten. Während Gallizien den drei Punkten in diesem Duell nachtrauern muss, konnte der SV Leonhard im Match gegen Kühnsdorf siegreich vom Platz gehen und damit die Tabellenführung übernehmen. Der SV Tainach bewies große Entschlossenheit und sicherte sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf in einem Derby, das lange Zeit offen war und erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Reinhold Kügler, Trainer SV Tainach:

„Die kämpferische Leistung meiner Mannschaft in diesem Derby war wirklich top. Trotz der Tatsache, dass Gallizien mehr vom Spiel hatte, haben wir unseren Matchplan gut eingehalten und sehr gut verteidigt. Manchmal braucht man dann auch ein wenig Glück, um solche Spiele zu gewinnen. Weiterhin schauen wir aber von Spiel zu Spiel, da wir nun auch erwarten, dass die Gegner nun mit einer anderen Einstellung die Matches gegen uns in Angriff nehmen werden.“

Am kommenden Wochenende werden die nächsten Duelle in der 1. Klasse D ausgetragen. Während der SV Tainach auf den TSV Preitenegg trifft, muss sich der SV Gallizien auswärts mit dem SV Eitweg messen.

