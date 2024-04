Überzeugende Leistung von Griffen: 4:0-Triumph über St. Margareten

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 21:32

Das Fußballmatch zwischen dem SV Raika Griffen und dem SV St. Margareten im Rosental in der 1. Klasse D versprach eine wichtige Begegnung für beide Teams, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven. Während Griffen weiterhin um eine gute Platzierung kämpfte, stand St. Margareten mit dem Rücken zur Wand und brauchte dringend Punkte, um dem drohenden Abstieg zu entkommen. Am Ende dominierte der Tabellensechste aus Griffen klar und holte die drei Punkte mit einem 4:0-Sieg.

Die Gastgeber gehen komfortabel in Front

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams früh versuchten, ihre Spielweise durchzusetzen. Bereits in der 10. Minute gelang es Niklas Bojnik vom SV Raika Griffen, die Führung zu erzielen und seinem Team einen wichtigen Vorsprung zu verschaffen. St. Margareten versuchte zu reagieren, doch Griffen blieb gefährlich. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Pascal Bierbaumer in der 43. Minute mit einem präzisen Schuss die Führung für Griffen auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand gingen die Teams in die Kabine, wobei St. Margareten vor einer schweren Aufgabe stand, um das Blatt noch zu wenden.

Griffen sichert sich den Dreier

In der zweiten Halbzeit setzte Griffen seine Dominanz fort und drängte auf weitere Tore, während St. Margareten versuchte, sich zu wehren. Trotzdem gelang es Leon Brisevac in der 82. Minute, die Führung für Griffen weiter auszubauen und die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende zu zerschlagen. Als St. Margareten bereits mit einer Niederlage rechnete, erhöhte Pascal Pekart in der 90. Minute mit einem späten Treffer sogar noch auf 4:0 für Griffen. Das Spiel endete somit mit einem überzeugenden 4:0-Sieg für den SV Raika Griffen, der damit weiterhin den 6. Platz in der Tabelle belegt. Dieser Sieg war ein wichtiger Schritt für Griffen, um sich in der Tabelle zu verbessern und ihre Position zu festigen. Für St. Margareten hingegen wird die Lage im Abstiegskampf immer ernster, da sie weiterhin auf dem 13. Rang mit nur 11 Punkten verharren.

Alexander Obradovic, Trainer SV Griffen:

„Wir gingen in dieses Match mit den Ambitionen, die bittere Niederlage letzte Woche gegen Rückersdorf vergessen zu machen. Nachdem wir unter der Woche gut gearbeitet haben, brachten wir dies auch im Spiel auf den Platz. Wir brachten die Leistung auf den Punkt und hätten auch noch mehrere Tore schießen können. Ein verdienter Sieg für die Mannschaft also. Vielleicht gelingt es uns, in der Tabelle noch ein wenig nach oben zu klettern.“

Dieses Ziel kann der SV Griffen kommende Woche wieder in Angriff nehmen, wenn es gegen Schlusslicht Maria Rojach um drei Punkte geht. St. Margareten trifft vor heimischen Publikum im nächsten Match auf den SV Ruden.

