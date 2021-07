Mühldorf zwingt Gitschtal in die Knie

Details Sonntag, 25. Juli 2021 14:57

Endlich ging es wieder los in der 2. Klasse A und der SC Mühldorf empfing zum Auftakt die SG Gitschtal. Mühldorf hat im Sommer ein paar seiner jungen Spieler verloren und diese durch Routiniers ersetzt. Daher wird man sie heuer mehr auf der Rechnung haben müssen. In der Tabelle der Vorsaison war Gitschtal klar besser klassiert als Mühldorf. Man durfte also gespannt sein, wie sich die Kräfte heuer verteilen oder ob alles beim alten bleibt.

Pausenführung für die Hausherren

In einer sehr zweikampfbetonten Partie fanden die Hausherren aus Mühldorf besser rein. Mühldorf versuchte guten Fussball zu spielen und kam daher zu guten Möglichkeiten. Die ersten Chancen konnten allerdings nicht genutzt werden, ehe dann Benjamin Maier in der 26. Minute den Bann brechen konnte. Nach einer guten Ballmitnahme schloss er von der Strafraumgrenze trocken ins lange Eck ab. Von den Gästen war in der ersten Hälfte nicht viel Nennenswertes zu sehen und somit ging es mit dieser 1:0 Führung für Mühldorf in die Pause.

Ausschluss macht das Spiel offen

In der zweiten Hälfte gehörten die ersten fünf Minuten Erik Mesaric. Er war wohl etwas übermotiviert und holte sich zwei Gelbe Karten ab und folglich unter die Dusche. Gitschtal warf daraufhin alles in die Waagschale. Daher wurde das Spiel offener und es ging mehr hin und her. Mühldorf musste viele hohe Bälle wegverteidigen doch Gitschtal kam dennoch zur ein oder anderen Tormöglichkeit. Ein Tor sollte jedoch nicht gelingen. Mühldorf hatte auch im zweiten Durchgang mehr Chancen und machte eine Viertelstunde vor Spielende den Deckel drauf. Nach einem Lattenschuss konnte Benjamin Maier den Abpraller zum 2:0 verwerten. Damit konnte Mühldorf die Drei Punkte zum Auftakt zu Hause behalten.

Mario Pirker, Trainer SC Mühldorf: "Es war ein sehr abwechslungsreiches Fussballspiel. Wir haben viel von dem umgesetzt was wir wollten, allerdings gelang auch noch nicht alles. Fürs erste Spiel war es aber ganz in Ordnung."

Die Besten: Lukas Zweibrot (RV), Florian Steiner (DM), Benjamin Maier (ST) bzw. Thomas Landsfeldt (IV)