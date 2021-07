Oberdrauburg startet mit klarem Sieg in Lienz

Details Sonntag, 25. Juli 2021 11:20

In der 2. Klasse A rollte an diesem Wochenende endlich wieder das runde Leder. In der ersten Runde standen sich im Lienzer Dolomitenstadion die heimische Rapid Lienz 1b und der SV Oberdrauburg gegenüber. Die Gäste reisten als Favorit an, verfügt man doch über mehr Routine und war auch in der Vorsaison vorne zu finden. Für die sehr junge Lienzer Mannschaft stand somit also der erste richtig schwere Prüfstein an.

Spiel zur Pause praktisch entschieden

Das Spiel in Lienz begann ausgeglichen und beide Teams fanden ihre Chancen vor. Doch ab der zehnten Spielminute übernahmen die Gäste aus Oberdrauburg das Kommando. Mit einem Lattenschuss klopfte man erstmals ans Tor an, ehe in der 18. Spielminute Zan Krajnik nach einer schönen Kombination das 0:1 besorgte. Oberdrauburg dominierte daraufhin die Partie und die jungen Lienzer hatten nicht mehr viel zu vermelden. Zan Krajnik schnürte in Minute 37 einen Doppelpack und erhöhte auf 0:2. Kurz darauf sorgte Robert Auer mit seinem Treffer zum 0:3 für die verdiente Pausenführung.

Ruhige zweite Hälfte

In der zweiten Hälfte waren die Highlights überschaubar. Das Spiel plätscherte mehr oder weniger vor sich hin. Oberdrauburg musste ob der klaren Führung nicht mehr viel tun und Lienz konnte wenig entgegenbringen. In der 74. Spielminute sollte den Lienzern aber dennoch der Ehrentreffer gelingen. Dominik Anusic verwandelte einen Elfmeter zum 1:3. Oberdrauburg antwortete jedoch nur Sekunden später mit dem Treffer zum 1:4 durch Maziar Pakkish. Dies war gleichzeitig auch der Endstand.

Marco Linder, Spielertrainer SV Oberdrauburg: "Wir haben die Partie im Griff gehabt. Die Lienzer hatten eine sehr junge Truppe, der einfach die nötige Routine in den gewissen Situationen fehlte. Sie waren trotzdem sehr bemüht. Sie brauchen einfach noch etwas Zeit."

Beste Spieler: keiner bzw. Zan Krajnik (ST)