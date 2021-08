Adajev-Festspiele bei Sieg von Gitschtal in Nikolsdorf

Details Sonntag, 15. August 2021 10:16

Die vierte Runde der 2. Klasse A stand dieses Wochenende am Programm. Dazu empfing die TSU Nikolsdorf am Samstag zu Hause die SG Gitschtal. Die Hausherren konnten in den ersten Runden nur einen Punkt ergattern und gingen daher als leichter Außenseiter in dieses Spiel. Die Gäste reisten mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen an und wollten sich mit einem Sieg in der Tabelle nach oben orientieren.

Elfmeter gibt die Richtung vor

Bei den hohen Temperaturen die am Samstag in Kärnten herrschten taten sich die Akteure auch in Nikolsdorf am Anfang schwer. Gitschtal bekam in der neunten Minute einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwertete Abdul-Rahim Adajev souverän und kippte dadurch das Spiel auf Seite der Gitschtaler. Die Gäste waren in der Folge das bessere Team und konnten folglich auch auf 2:0 erhöhen. Erik Mesaric war der Torschütze in der 19. Spielminute. Doch Nikolsdorf gab sich nicht geschlagen und so kam man nach einem Abspielfehler zurück ins Spiel. David Winkler wurde am 16ner ideal in Szene gesetzt und verkürzte auf 1:2.

Adajev macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel dauerte es elf Minuten, bis die an diesem Tag als bessere Mannschaft auftretenden Gitschtaler die Führung wieder ausbauen konnten. Adajev machte sein zweites Tor an diesem Tage und stellte somit den zwei Tore Vorsprung wieder her. Nikolsdorf hatte keine Antwort mehr parat, schwächte sich in der Folge noch selbst, als Fetih Korkmaz nach einem Disput mit dem Unparteiischen vorzeitig mit Rot unter die Dusche musste. In Minute 63 und 68 krönte sich Abdul-Rahim Adajev schließlich endgültig zum Man of the Match. Zuerst verwertete er einen Elfmeter ehe er kurz darauf mit seinem vierten Treffer den Endstand von 1:5 herstellen konnte.

Daniel Rupitsch, SG Gitschtal: "Wir haben heute versucht spielerische Lösungen zu finden um uns bei dieser Hitze nicht zu verausgaben. Das haben wir nicht schlecht gemacht, wir haben Ball und Gegner laufen lassen."

Die Besten: keiner bzw. Maximilian Holz (LV), Kristof Wastian (RM), Abdul-Rahim Adajev (OM)

