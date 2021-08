St. Jakob/Def. gewinnt hartes Spiel in Berg

Details Sonntag, 08. August 2021 13:34

Die dritte Meisterschaftsrunde der 2. Klasse A stand dieses Wochenende am Programm. Hier bat der SV Berg den SV St. Jakob/Def. zum Duell. Beide Teams erwischten keinen guten Start in die neue Saisn. Berg holte bisher erst einen Punkt, die Gäste aus dem Defreggental mussten gar zwei Niederlagen einstecken. Somit war es für beide Teams ein wichtiges Spiel um das Punktekonto aufzubessern.

Pausenführung für St. Jakob

St. Jakob startete gut in dieses Spiel und musste bereits nach zwei Minuten mit dem Schiedsrichter hadern. Clemens Pattterer war auf dem Weg zum Tor und wurde dabei vom letzten Mann der Berger unfair gestoppt. Es gab zwar einen Freistoß, die eigentlich fällige Rote Karte blieb aus. Es gab nicht einmal die Gelbe Karte. Nichts desto trotz ging St. Jakob bald darauf in Führung. Einen Freistoß aus 30 Metern fälschte Daniel Hartlieb unglücklich ab und St. Jakob führte mit 1:0. Die Führung zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Danach ließ man jedoch nach und es war eigentlich kein gutes Spiel mehr zu sehen. Es war viel auf Zufall aufgebaut und daraus resultierten für beide Teams zwei gefährliche Situationen, die jedoch ungenützt blieben.

Sieg für beide möglich

In der zweiten Hälfte holte St. Jakob dann Berg zurück ins Spiel. Der Keeper der Gäste wollte den Ball schnell weiterspielen, traf dabei Florian Michorl von dessen Oberschenkel der Ball ins Tor flog. - 1:1. Berg war nun am Drücker und scheiterte daraufhin einmal nur mehr am Aluminium. St. Jakob nützte dies aus und stellte quasi im Gegenzug auf 1:2. Nach einem Konter und einem Pass über die Abwehrkette der Berger nahm Clemens Patterer den Ball mit der Brust ideal mit und schob zur erneuten Führung ein. Berg packte daraufhin die harte Gangart aus. Glück hatten beide Teams nach einem brutalen Foul an St. Jakob Kapitän Veith. Einerseits Berg, das man nach der Attacke mit beiden gestreckten Füßen nicht einen Mann weniger war und andererseits, das Veith die Aktion unverletzt überstand. In der Schlussphase versuchte Berg nochmal Druck zu erzeugen, der Ausgleich blieb aber aus.

Matthias Hanser, Trainer SV St. Jakob/Def.: Wir haben nicht unverdient gewonnen. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Beide Teams haben heute nicht gut gespielt, dennoch hatte jeder seine Chancen das Spiel zu gewinnen.

Die Besten: Florian Michorl (ST) bzw. Rainhard Gasser (DM), Clemens Patterer (ST/RM)

